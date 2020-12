Nove meses após a pandemia, há que repensar os maus hábitos – outra vez

Os primeiros confinamentos na sequência da covid-19, em Março, obrigaram muitos de nós a novos hábitos. Algumas destas mudanças foram saudáveis; outras, nem tanto. Começámos a cozinhar mais, o que é geralmente mais saudável do que comer em restaurantes. Estamos a lavar muito mais as mãos. Alguns grupos, incluindo pessoas mais velhas, começaram a fazer mais exercício.

Mas, por outro lado, também estamos a beber mais álcool, especialmente se formos mulheres. Passamos mais de oito horas por semana a ver televisão, muitos de nós exercitamo-nos menos e passamos mais tempo a doomscrolling, ou seja, à frente de ecrãs a consumir uma procissão interminável de notícias negativas online. A ansiedade pandémica tem perturbado o nosso sono. O tédio tem encorajado alguns de nós a fazer um pouco mais de compras online por impulso. A saúde mental tem sofrido durante esta pandemia, e hábitos como estes não aliviam o sofrimento. Com o tempo, demasiadas destas actividades irão deixar uma pessoa (ou a sua conta bancária) esgotada.

Na Primavera, entrevistei Alice Boyes, autora de The Healthy Mind Toolkit (ed. Penguin Books Ltd), sobre o hábito então emergente de percorrer o caminho da perdição. Como muitos psicólogos sociais estimam que são necessários cerca de 40 dias para formar um novo hábito, perguntei-lhe se achava que as experiências do confinamento trariam mudanças a longo prazo no nosso comportamento. Na altura, Alice Boyes disse que não – uma vez que o contexto mais amplo mudou, o comportamento humano também mudaria novamente.

Mas aqui estamos, nove meses depois (a OMS declarou a pandemia no dia 11 de Março), e o nosso contexto não mudou em nada. Nem parece provável que mude nos próximos meses; a maioria das pessoas só poderá ser vacinada mais tarde, em 2021. Presos como estamos, o que podemos fazer para recuperar as nossas tendências pandémicas? Voltei a contactar a Alice Boyes.

“Os hábitos que são bons para nós e que requerem um pouco de autocontrolo serão aqueles que estamos mais sujeitos a perder”, diz a psicóloga. Para se ver livre de um hábito que se sabe não ser positivo, “pense no que é necessário para si”, diz Boyes. Por exemplo, se esse martini nocturno estiver a servir de sinal do fim do dia de trabalho, tente fazer algo mais para descontrair. Substituir um mau hábito por uma actividade diferente é também geralmente mais fácil do que simplesmente tentar resistir.

Pode haver um elemento de resolução de problemas na tentativa de cultivar hábitos mais saudáveis, defende a especialista. Para facilitar uma actividade benéfica para si, elimine as barreiras para o fazer. Arranje o equipamento de que precisa; assegure-se de que está organizado e acessível. Use a mesma lógica para tornar os hábitos pouco saudáveis mais difíceis – leve a bebida para a cave, ou desinstale as redes sociais do seu telefone, por exemplo.

“É mais fácil ter um hábito quotidiano do que um hábito de duas vezes por semana”, diz Boyes, mas não é preciso ser rígido quanto a isso. Se correr todas as manhãs lhe vai dar dores nos joelhos, pode fazer com que o seu objectivo passe simplesmente a ser mover o seu corpo todas as manhãs. Talvez corra três dias por semana e nos outros quatro dedique tempo a exercícios de alongamento ou de musculação. Estes também farão parte da sua “rotina de corrida”, mesmo que não sejam feitos a correr. Importante: tente fazê-lo à mesma hora todos os dias.

A psicóloga também enfatiza a importância de hábitos mentais saudáveis neste momento, quando é fácil pensar “estou preso na minha casa” ou “não consigo fazer nada do que quero fazer”. É importante desafiar estes pensamentos e lembrarmo-nos de todas as actividades ainda disponíveis.

A formação de um novo hábito “é um processo estratificado”, explica Alice Boyes. “O momento que faz os olhos de alguém brilhar é o mesmo que provoca o rolar de olhos de outra pessoa”. Se alguma vez foi abordado por um entusiasta de meditação ou de CrossFit, por exemplo, é porque, provavelmente, essa prática os está a ajudar a sentirem-se realmente bem. No entanto, tiveram de chegar a ele no seu próprio tempo. Um modelo de mudança sugere que as pessoas podem pensar no seu comportamento durante um ano antes de darem sequer pequenos passos no sentido de agirem de forma diferente. “Há uma espécie de alquimia para quando as pessoas acabam por mudar de hábitos, e o que precipita isso.”

É por isso que a autocrítica não ajuda caso as tentativas de formar novos hábitos estejam a falhar. E não há problema em ser esporádico na formação de hábitos. Pode começar a correr durante alguns meses e depois deixá-lo de o fazer. Pode declarar uma moratória sobre compras online até ao final do ano, e depois reavaliar. Abordar novos hábitos como uma experiência. Trabalhar com os ritmos da estação, da semana, do dia.

Até que, quando finalmente se muda o comportamento, vaticina Alice Boyes, se redescobre um conceito diferente de nós próprios. “Talvez nunca pensou em si próprio como alguém que gosta de cozinhar refeições saudáveis. Mas ... agora essa pessoa é você? Esquisito. E excitante!”

Esta sensação de crescimento é o que nos ajuda a libertarmo-nos do modo de sobrevivência. No início da pandemia, houve uma reacção contrária às pessoas do tipo A que afirmavam estar a usar este tempo para aprender uma nova língua ou escrever um livro. Não há necessidade de ser tão produtivo, mas os seres humanos não conseguem gerir bem o stress quando presos em modo de sobrevivência durante tanto tempo, analisa a psicóloga. “Precisamos de encontrar formas de prosperar.”