Isabel II vai ser bisavó outra vez. Zara Tindall espera o terceiro filho

Zara Tindall, filha da princesa Ana e do capitão Mark Phillips e 18.ª na linha de sucessão ao trono britânico, vai ser mãe pela terceira vez, com a boa-nova a ser anunciada pelo marido Mike Tindall durante o podcast The Good, The Bad & The Rugby: “O terceiro Tindall está a caminho.”

“Tenho esperança, dedos cruzados… Eu gostava que fosse um rapaz desta vez – tenho duas raparigas (Mia, de 6 anos, e Lena, de 2), gostava de um rapaz”, confessou o antigo jogador do Gloucester Rugby, casado com Zara desde 2011. “Vou adorar quer seja um rapaz quer uma rapariga, mas por favor sê um rapaz!”

Sobre a saúde de Zara, o agora comentador desportivo revelou que a mulher “está muito bem”, mas “obviamente a ser cuidadosa por causa de coisas que aconteceram no passado”, referindo-se aos dois abortos espontâneos que a neta da rainha britânica sofreu entre as duas gravidezes e que levou a que muitos comparassem a sua discrição à forma frontal com que a mulher de Harry, Meghan Markle, falou sobre o assunto numa crónica para o New York Times. É que, enquanto Meghan considera essencial falar sobre este processo de luto, Zara optou pelo silêncio: “Não se fala sobre isso porque é demasiado duro. Mas, como com tudo, o tempo cura tudo”, disse, após o segundo incidente, à The Sunday Times Magazine.

Desta vez, Zara terá sabido que o marido tornou a gravidez pública pelos jornais. “Há uma grande probabilidade que ela leia [sobre vos ter contado]; não lhe vou dizer que vos contei”, disse um divertido Mike aos colegas de podcast Alex Payne, James Haskell e Ellis Genge.

Zara Tindall é tida como uma das netas preferidas da rainha Isabel II. Segundo a directora da revista Majesty, Ingrid Seward, a monarca prefere passar mais tempo com o descontraído casal Tindall do que com os duques de Cambridge, ou seja, com o neto William e a mulher Kate. Numa entrevista à Fabulous Digital, a autora de My Husband & I (ed. Simon & Schuster Ltd)​, que conta a história dos 70 anos de casamento da monarca e do príncipe Filipe, explicou que “a rainha sempre adorou Zara”, facto que não é alheio ao sucesso da neta no mundo da equitação.