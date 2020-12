Christmas Box: numa caixa com um laço vermelho chegou a dislexia da minha filha

Faz agora dois anos a um mês do Natal que recebi um presente de Natal antecipado: numa caixa com um laço vermelho chegou a dislexia da minha filha Francisca de 7 anos. Fiquei a olhar para aquilo sem saber o que fazer. Na verdade nem sabia bem o que era a dislexia. Tinha a vaga ideia que era uma troca de letras sem importância.

Abri a caixa a medo. Encontrei uma auto-estima muito baixa, muitas dificuldades na leitura e na escrita e uma memória de peixinho. Encontrei ansiedade, medo e alguma tristeza.

A minha primeira reacção foi ignorar e esperar que como por magia a caixa desaparecesse ou o seu conteúdo mudasse. Espreitei novamente. Zanguei-me. Porquê eu? Não era justo.

Fechei a caixa bruscamente : zangada, irritada e revoltada. Amuei, desejando ser uma criança mimada a quem fizessem a vontade. Não resultou. Devagarinho, mas bem devagarinho fui acalmando e percebi que era mais um desafio da vida. A escolha era minha: ignorar, lutar ou aceitar.

A caixa não vinha com manual de instruções, mas vinha com algumas pistas importantes: “Cara Mãe, a dislexia não é só uma troca de letras sem importância. A dislexia é uma dificuldade neurológica que nada tem a ver com o QI, mas que se traduz numa dificuldade na leitura, na escrita e na memorização. A dislexia é para toda a vida. Viver com ela implica muito trabalho, esforço e dedicação. És uma das mães escolhidas para transformares a dislexia numa oportunidade. Vou ajudar-te com dez ideias chave:

Não te queixes. Aceita a dislexia na tua vida com a mesma simplicidade que aceitas o crescimento das tuas filhas. Trabalha a tua paciência ao infinito. Vais precisar dela todos os dias. Trata de ti e usa os teus tempos livres para te tornares uma mãe mais leve e divertida. A dislexia não te condiciona. Simplesmente vive contigo. Trabalha todos os dias a auto-estima da Francisca celebrando todas as suas conquistas. A auto-estima será a sua principal ferramenta para a vida. Ensina-a que a diferença é difícil mas leva-nos mais longe. A terapeuta da fala dará uma grande ajuda nesse caminho. Começa pelo básico. Sem pressas. Roma e Pavia não se fizeram num dia. Não faças comparações com os amigos. Ela tem o seu ritmo. Devagar se vai ao longe. Trabalha com ela todos os dias sem excepção. Não desistas. A prática faz o mestre. Ensina-a de forma divertida com jogos, mnemónicas e brincadeiras. Não esperes que a escola trate de tudo. Isso não vai acontecer. Acredita. Acredita sempre! A tua atitude fará toda a diferença no sucesso da Francisca. Está nas tuas mãos transformares a dislexia numa oportunidade!

No seio da população mundial, 10% é disléxica; 40% dos empreendedores milionários são disléxicos – Steve Jobs, Walt Disney, Albert Einstein, Steven Spielberg, Wilson Churchill, Tom Cruise, Jennifer Aniston, Pablo Picasso, todos disléxicos!

P.S.: Este presente não tem talão de troca. Acredita que apesar do teu pânico actual não o vais querer devolver. Depois da turbulência inicial neste grande voo, em breve vais perceber que és uma sortuda, porque esta será uma viagem difícil mas inesquecível. Na verdade este será o teu melhor curso sobre liderança que alguma vez poderias ter. Se o souberes aproveitar serão uma equipa top! It depends on you.”

Blogue Day by Day