Barão Fladgate tem uma nova carta que quer oferecer ao cliente “uma experiência única”

Está uma daquelas tardes de Novembro que mais parecem de Junho: céu azul, sol no alto e uma brisa amigável que convida a uma refeição fora de portas. E, no entanto, estamos no Barão Fladgate, restaurante das Caves Taylor’s, em Gaia – e todo aquele Porto pela frente – para experimentar a nova carta de Inverno, o que é quase paradoxal. Talvez por isso, porque este dia de Novembro parece um dia de Junho, aceitamos a sugestão de Pedro Fernandes, o chefe de sala, e começamos com um Porto tónico para celebrar este lugar e esta vista privilegiada.

Na cozinha, Ricardo Cardoso comanda uma equipa de dez pessoas já a postos para “fazer acontecer” o que vamos provar a seguir. A carta, há-de explicar o chef, está agora “ligeiramente encurtada”, vicissitudes de uma pandemia que baralhou tudo, mas continua a ser “uma carta muito segura”. Olhamos para ela enquanto Pedro Fernandes nos traz à mesa o couvert (4€) composto por pão de sementes, uma broa de queijo e nozes de comer e chorar por mais, manteiga artesanal de pimentos e azeitonas e um excelente azeite da Quinta de Vargellas, que pertence ao grupo The Fladgate Parternship. Com o amuse bouche, foie gras crocante com sementes de abóbora, alho negro, amêndoas do Douro e molho Meunière, Pedro Fernandes serve-nos um Vale dos Ares Alvarinho 2017.

Foto

Por esta altura já escolhemos provar duas das quatro entradas disponíveis: optamos pela lula e burrata cremosa com alface do mar desidratada (10€) e pelo ovo a baixa temperatura com emulsão de boletos, espuma de ervilhas e presunto com cura de 14 meses (12€). Apesar de o menu de Inverno agora disponível no Barão Fladgate não ser, de facto, muito amplo, reparamos que quase todos os pratos são de grande complexidade.

“Temos de ser cuidadosos, olhando à conjuntura, mas não retiramos uma vírgula ao nosso projecto: produtos frescos, diferenciados e de qualidade indiscutível. Há um nível de exigência elevado em todo o nosso trabalho, para que o cliente possa ter uma experiência única”, justifica Ricardo Cardoso, que chegou ao Barão Fladgate há pouco mais de três anos, vindo do Antiqvvm de Vítor Matos. “Ganhámos a estrela Michelin no Antiqvvm e eu vim para cá”, recorda. Aqui, no Barão Fladgate, sente-se livre para praticar uma cozinha de “cunho português com requinte e inovação sem a pressão” que paira sobre um restaurante distinguido pelo famoso Guia Vermelho. Não que os prémios não sejam importantes, e Ricardo Cardoso até já ganhou alguns – o mais recente foi o de melhor restaurante vínico português, atribuído pela Rede Mundial de Capitais de Grandes Vinhedos, ex aequo com a Casa dos Ecos by Pedro Lemos –, mas “é sempre melhor trabalhar com exigência auto-imposta” e não por ditames externos.

Polvo Nelson Garrido Cantaril Nelson Garrido Fotogaleria Nelson Garrido

Para pratos principais escolhemos manter-nos pelo mar: pedimos polvo com brandade de bacalhau em couve portuguesa, couve kale e “airbag” de samos (26€), e cantaril com molho de caju, feijoada de carabineiro, espuma de coentros frescos e falso tomate de gamba selvagem (24€), que acompanhamos com um Herdade do Arrepiado Velho Viognier 2016. O polvo, explica Ricardo Cardoso, é um dos best-sellers do Barão Fladgate. “Já esteve na carta, agora fizemos-lhe uma actualização.” Este é um dos pratos que demonstra bem a complexidade da cozinha que aqui se pratica. “Olha-se para o airbag de samos e não se imagina que ele demora 52 horas a fazer”, revela o chef. No cantaril, sobressaem os sabores da feijoada de carabineiro e do bonito falso tomate.

As sobremesas que escolhemos, cheesecake de banana (12€) e chocolate 62% com praliné de amendoim e avelã (10€), são daquelas que até temos pena de estragar, tal o efeito visual que provocam. E não são só bonitas, são autênticas explosões de sabores doces e delicados. O chocolate é novo na carta, mas o cheesecake é dos clássicos, daqueles de que Ricardo Cardoso não pode mesmo abdicar. “Não me deixam”, ri-se. No copo, temos um Taylor’s 20 anos para o cheesecake e um Taylor’s LBV 2014 para o chocolate.

E já que aqui estamos, continuamos no universo da Taylor’s: o centro de visitas está mesmo aqui ao lado, pelo que nos adentramos pelos corredores aromáticos das caves que contam a história da empresa fundada em 1692. Entre cascos, tonéis e balseiros, imagens das quintas no Douro (Vargellas, Terra Feita e Junco) de onde saem as uvas para os vinhos com a chancela da Taylor’s e explicações sobre todo o processo de produção de um “dos grandes vinhos clássicos europeus”, a visita passa a correr. Terminamos no jardim, rodeados pelos pavões da casa – e de novo aquela vista para o Douro –, com a prova de dois vinhos do portefólio: um Taylor’s Chip Dry e o LBV 2014. Numa mesa ao lado, a aproveitar os últimos raios de sol da tarde, um jovem casal de estrangeiros ergue-nos o copo. Saúde!, retribuímos.

Barão Fladgate Rua do Choupelo, 250

4400-088 Vila Nova de Gaia

E-mail: [email protected]

www.taylor.pt

www.baraofladgate.com

Horário do restaurante: o Barão Fladgate está aberto todos os dias ao almoço (das 12h30 às 15h) e ao jantar (19h00/22h30, última entrada às 21h30), com excepção dos dias abrangidos pelas medidas do estado de emergência. O restaurante estará aberto nos dias 24 e 25 de Dezembro, para almoço e jantar, à la carte, no dia 26 apenas ao almoço.

Horário das caves: de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h, última visita a iniciar às 18h.