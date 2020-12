Brilham, brilham luzes e luzinhas no Seat Leon

Não é fácil sair da garagem onde o Seat Leon está estacionado. Não por culpa do carro, mas porque a condutora sempre teve dificuldades com a matemática, incluindo o cálculo de ângulos — e também, em abono da verdade, porque se fazem garagens demasiado ambiciosas no número de lugares que se querem ocupados, esquecendo que é preciso entrar e sair das mesmas, comprovam-no as paredes riscadas de preto pelos pára-choques de outros que arriscaram ali estacionar.

Os sensores apitam a cada manobra feita, tais são as razias que vou fazendo às paredes, ora de um lado, ora do outro. A manobra torna-se de tal maneira difícil que desisto e peço ajuda a alguém mais treinado. Volto a estacionar, enquanto espero pela minha salvadora, e é aqui que surge a primeira surpresa. Ao abrir a porta do carro, há uma rodela de luz no chão que me saúda em castelhano: “Hola!”. Confesso que surpreende e faz desvanecer o aborrecimento de ter de incomodar alguém para me salvar.

Seat Leon 1.5 eTSI 150cv Start/Stop FR Motor: mHEV

Tracção: Dianteira Potência: 150cv

Binário: 250 Nm

Aceleração 0 a 100 km/h: 8,4 segundos

Velocidade máxima: 221 km/h Consumo: 5,8 l/100 km*

Emissões: 132 gr/km* Lugares: 5

Bagageira: 380 litros Preço: O novo Seat Leon comercializa-se desde 24.967€, tendo a versão ensaiada um preço base de 34.027€ * WLTP

O Leon revela assim como está cheio de pequenas surpresas. A luz vem dos retrovisores laterais e surge quando destrancamos o carro, entramos ou saímos. As luzes acompanham-nos sempre nesta experiência de condução, de noite e de dia. Depois da saída da garagem e entrada na auto-estrada, apercebemo-nos que, de cada vez que somos ultrapassados, as luzes ambiente que correm da porta do carro ao tablier se acendem, num laranja suave. Estas tornam-se muito úteis sobretudo nos ângulos mortos e servem para estarmos ainda mais atentos ao que se passa no exterior. Mais tarde, depois de explorar as funcionalidades, descobrimos que é possível alterar as cores das luzes conforme o ambiente ou a disposição de espírito. Há verdes calmos, azuis frios, encarnados aguerridos e voltamos ao laranja. A iluminação vai de porta a porta, atravessando o topo do tablier, criando um arco de luz que brilha mais quando algum carro se aproxima, à esquerda ou à direita.

Todas estas descobertas fazem-se, claro, no ecrã. Actualmente, tudo se passa nos ecrãs, que podem ser explorados só pelo toque nos ícones que vão aparecendo. Neste caso, trata-se de um ecrã táctil amplo e intuitivo. Não é preciso pensar muito, sobretudo se queremos estar atentos à estrada. A Seat anuncia que o novo Leon é o “primeiro veículo da marca completamente conectado”, com Full Link, o que o torna compatível com tecnologia Mirror Link, Android Auto e Apple CarPlay. Além de ser fácil carregar o smartphone sem recorrer a cabos: basta pousar o telefone.

No caso da versão híbrida plug-in, é possível controlar, fora do carro, o processo de carga ou o ar condicionado. E lá dentro é fácil conversar com o carro, ou seja, dar comandos de voz, por exemplo, para fazer uma ligação telefónica, procurar uma música ou uma informação de navegação. Não experimentámos, mas a marca refere em comunicado que “o sistema responde logo que se repita duas vezes a palavra internacional ‘Hola’”.

Foto

Segurança cinco estrelas

Após emparelhar o smartphone ao veículo, através do Bluetooth, escolho a banda sonora e sigo viagem. Lá fora chove, ora uma chuva miudinha, ora mais forte e puxada a vento. As luzes que avisam que os outros se aproximam, apesar da pouca visibilidade, ajudam a manter uma condução estável e segura. A Seat alega que este modelo “integra alguns dos mais avançados sistemas de assistência ao condutor, incluindo cruise control adaptativo preditivo, assistência de travagem e de emergência, tornando-o no automóvel mais seguro alguma vez fabricado pela marca”. E o Euro NCAP concorda: cinco estrelas, ocupando o Leon o segundo lugar dos carros com melhor classificação de 2020. Além disso, é carro capaz de nos salvar de algumas multas de velocidade por distracção: com o cruise control accionado, não só reconhece o sinal, como reduz automaticamente a velocidade para a máxima permitida.

É dia de brunch no Lisbon Marriott Hotel e aproveitamos para testar uma nova garagem. Desta vez, não há qualquer dificuldade e a câmara 360º facilita o estacionamento. Saímos com um “Hola!” projectado no pavimento com muito mais salero pois transmite-nos confiança — o novo Leon foi desenhado, desenvolvido e produzido em Barcelona. De regresso ao carro há que lembrar que, por estes dias, além dos ecrãs, as chaves ganharam um novo significado já que, em muitos modelos, deixaram de ser rodadas para ligar o motor. Contudo, só estando dentro do veículo é que possibilitam que este ande, apesar de poderem ficar esquecidas na carteira ou colocadas no porta-copos (neste caso o modelo da chave encaixa na perfeição num espaço desenhado propositadamente para ela, lembrando que nada foi deixado ao acaso no design deste automóvel).

Próxima paragem: serra da Arrábida. O caminho faz-se aproveitando o conforto do habitáculo, não só nos bancos dianteiros mas também nos traseiros. O espaço é amplo, tal como a bagageira (380 litros, em linha com os seus pares). É nas curvas e contracurvas da subida da serra que se faz o derradeiro teste ao bloco a gasolina 1.5 com 150cv, apoiado num sistema mild-hybrid e-TSI, que recorre a um motor-gerador de 48V capaz também alimentar o sistema eléctrico do carro, e cujo desempenho se observa nos valores de consumos. Segundo o ciclo WLTP, o consumo médio em circuito misto é de 5,9 l/100 km.

Foto

Sem olhar para o painel de instrumentação, avançamos pelo serpentear da serra para concluir que o Leon se segura bem à estrada, assim como supera todas as expectativas no que toca ao conforto no interior do veículo. Depois de um pôr do sol outonal, ao aproximarmo-nos do veículo, as luzes traseiras ligam-se automaticamente e seguimos viagem de regresso.

O novo Seat Leon comercializa-se desde 24.967€, tendo a versão ensaiada mild-hybrid de 150cv, com caixa automática DSG e equipamento FR, um preço base de 34.027€.