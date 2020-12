Pedro Nuno Santos: “Custos laborais são um peso na TAP que tornam difícil a sua recuperação”

Há uma crise sem precedentes no sector da aviação, mas a “TAP tem problemas adicionais”, porque já tinha “ineficiências” e “desvantagens competitivas antes da pandemia”, face aos concorrentes, as outras companhias de bandeira, como a Iberia ou a Lufthansa. O diagnóstico foi feito esta sexta-feira de manhã pelo ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, numa conferência de imprensa sobre a TAP, que frisou que ligada a essa questão está a despesa com pessoal.

“A responsabilidade da situação não é dos trabalhadores, mas obviamente que os custos laborais são um peso na TAP que tornam difícil a sua recuperação”, afirmou o ministro com a tutela da companhia, destacando que essas características “foram acentuadas durante a gestão privada”. A TAP tem em média, disse, mais 19% de pilotos por aeronave do que os concorrentes, e mais 28% ao nível dos tripulantes de cabine.

“Temos acordos de empresa que têm consequências na estrutura de custos na TAP. São direitos conquistados, não estamos a dizer que não eram justos, mas têm um peso na estrutura de custos que torna a companhia menos competitiva”, acrescentou, dando o exemplo que os pilotos “ganham mais do que na Iberia”.

O ajuste de custos, afirmou, é necessário para a sobrevivência da empresa, estimando-se que as perdas acumuladas de receita cheguem até aos 6,7 mil milhões de euros até 2025. “Com uma perda de receitas desta dimensão”, disse o ministro, é preciso reduzir o tamanho da companhia para diminuir apoio público e ter uma empresa mais ajustada à realidade.

O cenário do plano, disse, foi feito usando um cenário “ligeiramente mais conservador do que o cenário base da IATA”, a associação mundial do sector aéreo, para, justificou, se ter “segurança no que estamos a fazer e diminuir risco de surpresas negativas”.

Antes, o ministro começou por fazer um enquadramento das ajudas públicas – empréstimo de 1200 milhões de euros só este ano –, afirmando, sem mencionar o seu nome, que David Neeleman, ex-accionista privado, “não tinha dinheiro, nem vontade” para aplicar dinheiro na TAP.

“Não houve nenhuma bravata contra o privado”, sustentou, afirmando que sem o reforço do Estado a empresa falia. Afirmou que Neeleman teria direito a prestações acessórias de 224 milhões, pelo que, tendo recebido 55 milhões do Estado pela sua posição de 22,5%, “aceitou perder 169 milhões de euros”.

O ministro relembrou que a TAP foi considerada uma empresa em dificuldades já em 2019, antes da pandemia, pelo que não podia aderir ao quadro temporário de apoios europeus para ajudar a conter os efeitos da covid-19. “Não é matéria de opinião, é de aplicação de critérios objectivos previsto na lei”, disse. Isto devido aos capitais próprios negativos, superiores a 600 milhões e o nível e dívidas em atraso superior a 90 dias, o que fazia com que os credores pudesse “pedir a insolvência da empresa”.

Por outro lado, defendeu que “nada mudava” se o plano fosse efectuado ao abrigo das ajudas europeias à covid-19, e que as companhias concorrentes não estão a fazer reestruturações mais suaves. A Lufthansa, disse, “vai cortar 19 mil trabalhadores”, o que equivale a 20% do total força trabalho, “e 45% dos salários dos pilotos e 20% dos tripulantes”.

Forte corte de custos com pessoal

O plano de reestruturação da TAP, entregue esta quinta-feira pelo Governo em Bruxelas, contempla um corte de custos com pessoal de 230 milhões de euros no ano que vem. Este objectivo será atingido através de duas formas: saídas de trabalhadores, voluntárias ou não, e um corte transversal de 25% dos salários a quem ficar. Neste último caso, segundo informou esta quinta-feira à noite a empresa, ficou estabelecido que o montante mínimo acima do qual incidirá a redução salarial será de 900 euros, “considerando para o efeito o vencimento base”. Este corte, precisou esta sexta-feira o ministro Pedro Nuno Santos, será progressivo. Por exemplo, num salário de 1500 euros o corte é sobre os 600 euros acima do limite de 900, e num salário de 2000 euros incide sobre 1100 euros, havendo maior corte total nos vencimentos mais elevados.

Ao nível do corte de custos com salários, a estratégia passa por manter a pressão pelo menos até 2025, subindo a poupança anual até aos 325 milhões em 2023, voltando o valor aos 230 milhões em 2025 (isto face a um cenário sem medidas de poupança de custos salariais).

O cenário em cima da mesa engloba a dispensa de 2000 trabalhadores efectivos (750 tripulantes de cabine, 750 trabalhadores de terra e 500 pilotos). No final de 2019, o grupo empregava 10.952 pessoas, das quais 9006 na TAP, SA. Pelo meio, há já um elevado número de contratos sem renovação (1600 este ano).

Numa primeira fase, de modo a ser atingido o objectivo proposto, vai ser apresentado um programa de adesões voluntárias, do qual constarão propostas como “rescisões por mútuo acordo, licenças não remuneradas de longo prazo, trabalho a tempo parcial e outros mecanismos voluntários”.

Em 2019, o valor dos gastos com pessoal foi de 751,9 milhões de euros, dos quais 678,6 milhões dizem respeito à TAP, SA (a companhia aérea teve um incremento de 11,7% nesta rubrica, face a 2018, muito devido a novas contratações).