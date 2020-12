INE: Volume de negócios nos serviços cai 12,1% em Outubro

O volume de negócios nos serviços caiu 12,1% em Outubro, com destaque para os contributos negativos do sector da aviação e do alojamento.

De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o índice de volume de negócios registou uma variação homóloga de -12,1% em Outubro, uma evolução ascendente de 0,4 pontos percentuais que no mês anterior (contracção de 12,5% em Setembro).

Os transportes e armazenagem foram as áreas de actividade que mais contribuíram para o desempenho negativo do índice, registando uma queda homóloga de 28,3% (que compara com -24,5% no mês anterior).

Nestes, o transporte aéreo voltou a ser o segmento mais castigado e inverteu “a tendência de recuperação observada nos três meses anteriores”, com uma queda de 71,2% face a Outubro de 2019 (menos 4,6 pontos relativamente a Setembro).

O agravamento face aos meses de férias de Verão notou-se também no alojamento, restauração e similares, agregado que teve uma variação de -40%.

O INE destaca que o alojamento passou de uma taxa de variação de -64,5% em Setembro, para -68,9% em Outubro e que a actividade na restauração contraiu 29,5%, acima dos 29,1% de Setembro.

No comércio por grosso, comércio e reparação de veículos automóveis e motociclos manteve-se a “tendência de recuperação registada desde Maio”, com uma queda homóloga de 3,8% (inferior aos -5,0% de Setembro).

As actividades de informação e comunicação mantiveram-se como a única secção a apresentar um contributo positivo para o índice, “passando de um aumento homólogo de 7,6% em Setembro para 7,8% em Outubro”.

Quanto aos índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas ajustados de efeitos de calendário, apresentaram variações homólogas de -8,1%, -6,1% e -12,9%, respectivamente (comparando com -8,0%, -4,7% e -10,1% em Setembro).