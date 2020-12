Sporting tem pela frente a ameaça de um Paços “escaldado”

Há poucos motivos que possam levar o Benfica a ajudar o Sporting a ser feliz numa competição desportiva. Porém, ainda que indirecta e involuntariamente, os “encarnados” podem ter tido um peso importante naquilo que o Sporting possa fazer nesta sexta-feira, frente ao Paços de Ferreira (21H15, TVI), em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Como é que o Benfica influi neste jogo? Através do ditado que diz que “gato escaldado de água fria tem medo”. E o Paços está escaldado pelo que o Benfica lhe fez.

No passado domingo, o Paços perdeu no Estádio da Luz com um golo sofrido num momento de balanceamento ofensivo descuidado no último minuto do jogo. Pepa definiu-o na perfeição: “Perdemos o jogo por termos tentado ganhá-lo”.

Apesar de garantir que quer um Paços ofensivo e corajoso, Pepa terá, por certo, frente ao Sporting, uma equipa mais adulta depois do jogo da Luz. Mesmo que inconscientemente, é crível que, numa situação semelhante, os jogadores do Paços saibam dosear o ímpeto ofensivo de forma a não entregarem pontos nos últimos segundos dos jogos. E isto tem importância ainda maior considerando que Sporting e Paços têm, dentro de poucas horas, um jogo de “mata-mata”.

Do lado do Sporting esta aprendizagem recente do Paços pode ser um claro sinal de alerta para a equipa que será orientada por Emanuel Ferro, em substituição do castigado Rúben Amorim.

O Paços é a terceira equipa da I Liga com menos posse de bola nos seus jogos e também a terceira com menos passes feitos. No entanto, é a quinta com mais remates feitos, apenas superada pelos três “grandes” e o Sp. Braga.

Sinal de que é uma equipa que cederá ao Sporting a iniciativa do jogo, mas que saberá contra-atacar a preceito. Desta vez, depois da cruel lição recebida a Luz, é provável que continue a fazê-lo, mas com maior noção dos perigos.

Na antevisão do jogo, Emanuel Ferro mostrou-se consciente dos predicados do adversário. “Esperamos um adversário competitivo, a exigir o melhor de nós. O Paços tem feito um óptimo campeonato e até ao último jogo não perdia há mais de dois meses”.

Sem Pedro Gonçalves, castigado pela expulsão no último jogo da I Liga, o Sporting surge sem o melhor marcador desta temporada – são já dez golos do médio-ofensivo –, mas também sem Jovane Cabral, lesionado.

Pepa, treinador do Paços de Ferreira, fez questão de desvalorizar a ausência de “Pote”. “As coisas estão muito más se o Sporting ficar fragilizado por não ter um jogador, quando tem feito um início de campeonato fantástico, com muitos golos. Falha o Pote, como vão falhar dois ou três do Paços”, disparou, na antevisão da partida, momento em que garantiu que o Paços quer ir em busca do sonho de estar na final da Taça de Portugal.

Pouco dado a destaques individuais, como é habitual, o técnico-adjunto do Sporting também peso à importância de Pedro Gonçalves na equipa “leonina”: “O Pedro tem tido contribuição com golos, mas há outros jogadores com contribuições menos mediáticas e igualmente importantes. As respostas da equipa são sobretudo colectivas”.