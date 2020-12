Negócio de Walter leva a buscas no FC Porto

O FC Porto confirmou, em comunicado oficial, estar a “colaborar com as autoridades” responsáveis pelas buscas judiciais levadas a cabo pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) nas instalações da SAD “azul e branca”, numa acção motivada pela investigação relativa à contratação do avançado brasileiro Walter, em 2010.

O clube assumiu ter fornecido todos os documentos originais solicitados relativamente ao envolvimento das empresas “Convida Investimentos Imobiliários e Turísticos SA” e “Pearl Design Holding Ltd”, reafirmando “total disponibilidade para colaborar com a Justiça”.

No Verão de 2010, o FC Porto adquiriu, por seis milhões de euros, 75% dos direitos económicos do futebolista representado por Juan Figer, empresário sob investigação da FIFA desde 2012.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A SAD portista comunicaria, cerca de dois meses mais tarde, a alienação de 25% dos direitos que garantira junto dos uruguaios do Clube Atlético Rentistas, uma percentagem transferida por cerca de dois milhões de euros para a Pearl Design Holding Ltd, prática denominada por third-party ownership muito comum à época, mas que a FIFA proíbe desde 2014.

De acordo com o Observador, sob a investigação conduzida pelo Ministério Público estará a origem dos capitais usados no negócio pela “Convida”, empresa usada para o efeito por Lalanda e Castro, ex-líder da Octapharma Portugal e arguido no processo da Máfia do Sangue, suspeitando-se que os fundos tenham origem numa sociedade offshore das Ilhas Virgens Britânicas de que Lalanda e Castro será beneficiário.

Ainda segundo o Observador, em causa estarão suspeitas dos crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais, sabendo-se que o investimento de risco feito no passe do jogador não terá tido o retorno desejado face ao retrocesso da carreira de Walter.