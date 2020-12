Ac. Viseu bate Académica e segue para os “oitavos” na Taça de Portugal

O Académico de Viseu venceu nesta sexta-feira a Académica por 3-0, num jogo entre equipas da II Liga de futebol, qualificando-se para os oitavos-de-final da Taça de Portugal, prova em que, na época passada, atingiu as meias-finais.

O defesa Pica inaugurou o marcador aos 20 minutos e o avançado ganês Ayongo aumentou a vantagem, com um “bis”, aos 23’ e 64’, em confronto da quarta eliminatória da prova, em que o segundo classificado do escalão secundário saiu derrotado de forma clara pelo 17.º e penúltimo colocado.

No “clássico das Beiras”, jogado no Estádio do Fontelo, em Viseu, prevaleceu a eficácia do Académico, que venceu em casa pela primeira vez esta época.

Na primeira parte, entrou melhor a Académica, a causar dois calafrios na defesa viseense: aos dois minutos, Fabinho, já dentro da área, rematou muito por cima e, aos oito, o mesmo jogador, num remate forte, à entrada da área, obrigou Ricardo Fernandes a defesa difícil.

Na primeira vez que rematou à baliza, o Académico de Viseu marcou, por Pica, de cabeça e na sequência de um pontapé de canto, à passagem do minuto 20.

Três minutos depois, na sequência de um livre, Ayongo aproveitou uma saída em falso de Daniel Azevedo, e limitou-se a rematar para a baliza deserta, aumentando para 2-0.

Na segunda parte, em desvantagem e sem capacidade para incomodar Ricardo Fernandes, Rui Borges “mexeu” na equipa ao minuto 62, com a entrada de Sanca, mas Ayongo `bisou´ logo a seguir e deixou os viseenses ainda mais tranquilos no jogo.

O avançado ganês finalizou um bom lance de contra-ataque dos viseenses e, com um remate forte, e colocado, voltou a bater Daniel Azevedo, aos 64 minutos.

Depois do Montalegre e do Vitória de Setúbal, duas equipas do Campeonato de Portugal, os viseenses deixam pelo caminho na Taça a Académica.