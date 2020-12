Sara Vidal lança disco a solo esta sexta-feira com videoclipe e directo no Youtube

Matriz, o primeiro disco a solo de Sara Vidal, cantora e harpista que já passou por diversos grupos, desde um dos mais célebres da Galiza, os Luar na Lubre, até à mais recente Companhia do Canto Popular, é editado esta sexta-feira com um lançamento adequado à época de pandemia em que vivemos: às 21h30 é estreado no YouTube, no canal de Sara, o videoclipe do primeiro tema do disco, Baile da meia volta, seguindo-se uma sessão em directo onde ela e os músicos falarão deste trabalho. O videoclipe tem gravação e edição de Rita Carmo, conta com a participação das bailarinas Ema Dias, Inês Gomes e Matilde Correia, tem coreografia e direcção artística de Catarina Moreira o conta com o apoio da Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional.

O disco, que reúne músicas tradicionais de várias regiões do país sob a perspectiva da condição feminina, concretiza uma ideia antiga de Sara, com quase uma década, mas só agora foi possível o seu lançamento. “Como um parto demorado, mas desejado, este disco é o alento de uma vontade longa em afirmar o cancioneiro português como expressão cultural única”, escreve Sara no texto introdutório de Matriz, acrescentando que o nome “evidencia essa ligação à terra, à origem, mas reivindicando-a para os dias de hoje e para as sonoridades actuais, quase como um renascimento.”

Matriz conta com doze canções, sendo três da Beira Alta (Romance da Claralinda, Adelaidinha e Fiando o linho), duas da Beira Baixa (Descante aos noivos e Arvoredo), duas da Madeira (Baile da meia volta e Baile do ladrão) e a restantes cinco surgem repartidas por igual número de regiões: Minho (Verde Gaio/Lengalenga), Trás-os-Montes (Agora vou-me deitar), Ribatejo (A Rosa (Já os galos cantam)), Alentejo (Idalina Delgadinha) e Algarve (Faça Ai Ai, meu menino). Nos novos arranjos, trabalharam Manuel Maio, Rogério Cardoso Pires, Rui Ferreira e Sara Vidal.