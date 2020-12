Amá sem mêde antecipa novo álbum de Cremilda Medina, a editar em 2021

O seu primeiro álbum lançou-o em Cabo Verde em 2017 e chegou a Portugal no início de 2018. Chamava-se Folclore e nele gravou mornas, mas também coladeiras e até um fado, Sou criola, com letra de José Eduardo Agualusa, a par de Sonho dum criola (de Morgadinho), Doce guerra (de Antero Simas), Um sonho cordode (de Paulino Vieira), Divôrce um’ ca ta sená (de Manuel D’Novas) ou Mata morte e Falta di força (ambos de Ti Goi). Nascida na ilha de São Vicente, em 18 de Março de 1991, Cremilda Medina tem vindo a impor-se entre as novas vozes cabo-verdianas, a par de cantoras como Ceuzany, Kadi ou Elida Almeida. Agora prepara novo álbum, a publicar até Abril de 2021.

Mas a antecipá-lo, neste dia 11 de Dezembro em que faz um ano a classificação, pela UNESCO, da morna como Património Imaterial da Humanidade, Cremilda Medina antecipa no PÚBLICO, em videoclipe, o single Amá sem mêde, desse seu novo disco, depois de já ter estreado, em Outubro, a morna Tributo final, de Manuel D’Novas.

O single será publicado nas plataformas digitais no dia 18 de Dezembro e com Cremilda (voz) estão Nando Andrade (piano e percussão), Armando Tito (guitarra 6 e 12 cordas), José António (cavaquinho), Fredy Pereira (baixo), Daniel Salomé (clarinete) e Luís Machado (percussão). A letra e música de Amá sem mêde são de Morgadinho e os arranjos de Nando Andrade. A realização do vídeo, em Cabo Verde, é da Clacket.