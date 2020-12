A união faz a força numa rave 24 horas non stop em streaming

No início de Março deste ano, a Mera contava os dias para a realização de um evento pelo qual ansiava. A produtora portuense tinha agendado para dia 13 no Passos Manuel a actuação do Dj Frankie, que no mesmo fim-de-semana passaria também por Lisboa. Com Portugal a dar os primeiros sinais de que aí vinha uma pandemia, ainda antes das indicações da Direcção-Geral da Saúde, os bares tomam a iniciativa de fechar temporariamente portas e o DJ argentino a viver em Barcelona acabou por não actuar.

Aquilo que começaria por ser definido como temporário foi-se prolongando no tempo e no horizonte de programadores e proprietários de bares e discotecas passou a estar presente a ideia de que até retomarem a actividade ainda demoraria — nove meses depois ainda não se dança nas pistas dos espaços nocturnos. Mas o núcleo fundador da Mera, sem qualquer sinal das autoridades competentes para definirem um regresso à programação, arriscou num evento online de forma a dar continuidade à ascensão desta produtora do espectro da música electrónica que também é editora. Nasce assim em Maio o Mera Transmission, que a partir das 23h59 desta sexta-feira regressa para uma segunda edição que se prolonga em modo rave, durante 24 horas (até à meia-noite de sábado), ao som de artistas de 12 editoras diferentes.

Juntaram-se para esta “domestic rave”, além da Mera, editoras como Arena Spa Superiora, Instrumental Violence, Timeless O’Clock, Ramal, Favela Discos, Capital Decay, Lovers & Lollypops, OLEC, Soopa, Elberec e Coletivo Farra. Esta união de forças traduz-se em cartaz na actuação, em live stream, de ÓCIO, SEPARAT, Salome b2b Dj Saliva b2b CEM, COSME b2b BERNARDO, ASSAFRÃO, BRNCHES, ITSRØBBEN, ANDRE LRNN, NUNO O, VASCO DA GANZA, CAPITAL DECAY SOUNDSYSTEM, PEDRO AUGUSTO, ECI CANLI, ATA OWWO + CUILLIO, Francisco Oliveira, SATHA LOVEK e DJ SEGURANÇA b2b VSO.

É este encontro de editoras uma das maiores diferenças entre esta e a primeira edição do evento, sublinha João Soares, que com Daniel Assunção e o Nelson Duarte co-fundou a produtora em Maio do ano passado. “O facto destas 12 editoras se juntarem é revelador do momento pelo qual passamos”, afirma, destacando a ideia de que a pandemia serviu de catalisador para esse encontro.

É um encontro que surge da solidariedade entre pares, que acabou por abrir portas à possibilidade da solidificação de uma cena mais forte no pós-pandemia. “Criou-se uma comunidade. Há aqui relações que foram feitas muito recentemente e para mim isso é muito importante. Passou a ser mais fácil comunicar com estas editoras. De repente temos aqui um grupo gigante em Portugal que muita gente desconhecia”, salienta.

Desde Maio do ano passado quando foi criada, a Mera, em modo editora, já editou seis trabalhos. Sem a possibilidade de poder avançar para eventos com público com a regularidade desejada, serve o Mera Transmission para ir colmatando essa impossibilidade.

Como aconteceu na primeira edição, em Maio deste ano, a rave será transmitida via Twitch. Ao mesmo tempo decorre uma angariação de fundos na plataforma gofundme — o objectivo é atingir os dois mil euros para serem distribuídos por artistas e técnicos. “Em Maio conseguimos angariar perto de 900 euros”, recorda.

Por agora não é possível fazer o evento de outra forma. Mas a mira já está apontada para um futuro próximo onde o contacto físico volta a ser uma realidade: “O nosso objectivo, se tudo correr bem, é que no próximo ano já consigamos fazer um Mera Transmission com gente”.