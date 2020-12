Toscano apanha boleia de Coltrane para tocar aqui e agora

“Durante o ano de 1957, experimentei, pela graça de Deus, um despertar espiritual que me conduziu a uma vida mais rica, mais cheia e mais produtiva. Nessa altura, em gratidão, pedi humildemente para que me fossem dados os meios e o privilégio de fazer outros felizes através da música.” É praticamente com estas palavras que John Coltrane abre as suas liner notes relativas à edição de A Love Supreme, gravado sete anos mais tarde e publicado em 1965, álbum marcadamente espiritual e considerado (sem grande margem para discussão) uma das grandes obras-primas da História do jazz e da música popular do século XX.

