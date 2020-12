Kruder & Dorfmeister: para sempre original bedroom rockers

Os lendários produtores austríacos estão de volta – e trazem no bolso um álbum “novo” que mais não é que uma colecção de faixas antigas, recentemente redescobertas entre toneladas de cassetes perdidas. 1995 não cobre território novo para a dupla, mas é um bom pretexto para nos reencontramos com o extraordinário e invulgar encanto de um dos grupos mais importantes do trip-hop. O par que em tempos idos não dava entrevistas por nada, numa conversa extensa com o Ípsilon.