Colaborações com músicos africanos, uma instalação no Rivoli e outra nas Carpintarias de São Lázaro, um disco novo (e que disco), uma série documental sobre voodoo haitiano, um convite para trabalhar num filme de ficção científica entre o Congo e o Uganda, um ensemble de percussão que põe no mesmo patamar Xenakis e dancehall. Eis o presente, e um pedaço do futuro, de Jonathan Uliel Saldanha, um dos criadores mais singulares e férteis do panorama artístico português.