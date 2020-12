A vida como uma história de erros poéticos

Claudia Durastanti

Para Claudia Durastanti sempre foi fácil atrair a atenção dos outros para a sua narrativa pessoal. Filha de surdos, natural de Nova Iorque, criada numa aldeia do sul de Itália, com aspirações a escritora, só agora usa o “eu”, mas de forma contida, num livro experimental. Sempre Estrangeira é sobre a eterna necessidade de viver em tradução, traindo muitas vezes as convenções linguagem.