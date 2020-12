(Saudades de) 1995

O “álbum perdido” é sempre brilhante até perder esse seu estatuto de tesouro inacessível. Quantos parágrafos de adoração total foram já escritos sobre Carnival of Light, a peça experimental de quase 14 minutos que os Beatles gravaram um ano antes de Revolution 9 e que até hoje continua a ser um dos maiores mitos da música popular, longe do alcance dos comuns mortais? Ai de Paul McCartney ou Ringo Starr que um dia decidam partilhar esse registo histórico com o resto do mundo: os fãs dos Fab Four ainda descobrem que, afinal de contas, não é assim tão espectacular como durante mais de 50 anos imaginaram. Chega a ser injusto para as obras este processo de dessacralização. Muitas vezes, analisadas estritamente pelo que são e não pela teia de narrativas que trazem consigo, elas nem são nada más – só não são o clássico que o tempo e o secretismo permitiram construir.

Continuar a ler