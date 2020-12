Uma dor embotada pelo ópio

Um homem solitário está fechado num quarto, que é “exactamente como uma sepultura”, e escreve para a sua sombra, inclinada para ele na parede. O narrador começa por contar um incidente que lhe aconteceu e que mudou a sua vida. Passadas poucas linhas, o leitor apercebe-se do tom de pesadelo alucinatório daquilo que é contado em O Mocho Cego — traduzido directamente da língua persa — do escritor iraniano Sadeq Hedayat (1903-1951), considerado o introdutor da literatura modernista no seu país.

