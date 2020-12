Relíquias do sítio da casa Shakespeare estão numa exposição virtual

Há uma exposição sobre descobertas arqueológicas que podem ajudar a saber mais sobre a vida de Shakespeare e basta ter acesso à Internet para a poder apreciar. Esta exposição virtual chama-se “Searching for Shakespeare” e é composta por artefactos a três dimensões recuperados do sítio da casa da família de William Shakespeare (designada New Place), em Stratford-upon-Avon. A curadoria é do Centro de Arqueologia da Universidade de Staffordshire em colaboração com a instituição Shakespeare Birthplace Trust.

Arqueólogos da Universidade de Staffordshire fizeram escavações em New Place entre 2010 e 2016. Os objectos não são todos da vida de William Shakespeare (1564-1616), mas foram encontrados no sítio da sua casa. Shakespeare comprou a New Place em 1597 e viveu aí com a sua família. Há um dado datado do século XIII ao XV, um copo do século XVI, tijolos do século XVII, peças arquitectónicas do século XVIII ou botões do século XIX. Através deles, pode estudar-se a vivência nesse local ao longo dos anos.

Foto Dado datado do século XIII ao XV Centro de Arqueologia

Agora, foram feitos modelos a três dimensões de todos esses objectos e o visitante online pode rodá-los, bem como ter acesso a informação sobre eles. Estes artefactos estão guardados nos arquivos da Shakespeare Birthplace Trust e são inacessíveis a investigadores e público em geral. Nesta exposição são apenas exibidos alguns objectos, mas espera-se que toda a colecção seja digitalizada no futuro, informa-se num comunicado da Universidade de Staffordshire.

Foto Escavações em New Place Centro de Arqueologia

“Através da curadoria desta exposição online de artefactos arqueológicos em 3D, somos capazes de dar às pessoas a oportunidade de aceder e explorar os resultados de muitos anos de investigação no antigo sítio da casa de William Shakespeare”, considera em jeito de convite William Mitchell, do Centro de Arqueologia. O investigador acrescenta que foram encontradas provas de bens pessoais, da dieta e relacionados com actividades de lazer de Shakespeare (e da sua família) e de outras pessoas que viveram em New Place.

Nic Fulcher, responsável pelo projecto na Shakespeare Birthplace Trust, relembra que, como New Place foi demolida duas vezes e muito do seu material tinha sido reaproveitado noutras casas, as expectativas para estas escavações não eram muito elevadas. Mas os resultados acabaram por surpreender: “À medida que o solo era removido – e cuidadosamente peneirado à mão –, a configuração da propriedade começou a surgir, bem como resquícios de objectos do passado.” Alguns deles podem ser agora observados online.