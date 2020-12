Estado vai indemnizar família de cidadão ucraniano que morreu no SEF do aeroporto de Lisboa

O Governo decidiu esta quinta-feira em Conselho de Ministros que o Estado vai indemnizar a família do cidadão ucraniano Ihor Homenyuk que morreu no centro do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no Aeroporto de Lisboa. O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, diz que o que aconteceu a 12 de Março foi “absolutamente inaceitável”.

“Tudo o que tem sido apurado tem sido determinado e deve-se à acção dos poderes designadamente à actuação sobre a determinação do Ministério da Administração Interna”, diz Cabrita, que fala na conferência de imprensa que segue ao Conselho de Ministros.

A indemnização será determinada pela Provedora da Justiça e será paga à viúva e aos dois filhos do cidadão ucraniano. O governante, que tem estado sob os holofotes mediáticos por causa deste caso que está a ser tratado pela justiça e que já levou à demissão esta semana da directora do SEF, vai na próxima terça-feira ao Parlamento falar sobre o caso.