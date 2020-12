Francisco Ramos, coordenador nacional do Plano de Vacinação, antevê que as primeiras doses da vacina que chegarem a Portugal em Janeiro possam ser aplicadas às populações de risco no espaço de “um ou dois dias”. Em todo o mundo, já se registaram 68 milhões de casos positivos, 1,5 milhões de mortes e 44 milhões de recuperados desde o início do ano.