Associação sindical quer que juízes em cargos políticos não possam voltar à magistratura

A Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) quer que os magistrados judiciais que deixem o cargo para irem ocupar cargos políticos não possam regressar à magistratura. Esta é uma das 15 medidas propostas pela direcção da associação sindical para reforçar a transparência e a integridade da função judicial. Apesar de o documento não referir expressamente, é evidente que este pacote é uma resposta da ASJP à acusação da Operação Lex, concluída há dois meses e meio. Recorde-se que este caso, centrado nas alegadas actividades ilícitas do ex-juiz Rui Rangel, terminou com a acusação deste por corrupção (dois dos 21 crimes que lhe são imputados), um ilícito por que respondem igualmente outros dois antigos magistrados do Tribunal da Relação de Lisboa.

Continuar a ler