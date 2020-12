Presidenciais: João Ferreira promete campanha esclarecedora e recusa “despiques estéreis”

O candidato comunista às presidenciais João Ferreira prometeu esta quinta-feira uma campanha com o debate sereno para esclarecer os eleitores e recusou contribuir para “despiques estéreis” que não ajudem a mobilizar os portugueses.

“Esta candidatura tudo fará para que a campanha se centre na afirmação da visão que temos sobre o país, aqueles que são os valores e objectivos desta candidatura. Não contribuiremos nem para despiques estéreis nem para nada que não contribua para o esclarecimento e para a mobilização”, afirmou João Ferreira, após entregar as assinaturas necessárias para formalizar a candidatura no Tribunal Constitucional, em Lisboa.

Questionado pelos jornalistas sobre se teme que a campanha eleitoral para as presidenciais de 24 de Janeiro de 2021, com candidatos da esquerda à extrema-direita, possa vir a ter momentos “feios”, o candidato apoiado pelo PCP diz que tudo fará para que isso não aconteça.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Pelo contrário”, afirmou, a sua candidatura “contribuirá para um clima sereno de discussão e de confronto de ideias, de visões de projectos para o país, no que toca aos poderes do Presidente da República” e para afirmar que, “apesar da situação difícil, complexa e exigente” vida pelo país com a crise económica e social causada pela pandemia de covid-19, “é possível abrir um horizonte de esperança neste país”.

João Ferreira afirmou que o país tem “meios e instrumentos para tal”, a começar pela Constituição, que consagra deveres e direitos, e que “tem de ser uma realidade vivida por todos os portugueses e o Presidente tem por obrigação contribuir para isso”.

João Ferreira entregou o máximo das assinaturas para formalizar a sua candidatura a Presidente da República - 15.000 - agradeceu o apoio dos portugueses que assinaram e considerando o número “uma expressão do apoio a esta candidatura”.