Marcelo abre e fecha os debates eleitorais nas televisões, entre 2 e 9 de Janeiro

A agenda dos debates eleitorais entre os seis principais candidatos à Presidência da República está fechada: Marcelo Rebelo de Sousa abre e fecha os frente-a-frente que decorrem entre os dias 2 e 9 de Janeiro na RTP1, SIC, TVI, SIC Notícias e TVI24, começando por debater com Marisa Matias e terminando com Ana Gomes. E aparece no ecrã nos três primeiros dias.

