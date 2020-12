Depois da comissão do BES, Negrão preside à comissão de inquérito ao Novo Banco

O PSD vai indicar Fernando Negrão para presidir à comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco que vai analisar as perdas registadas pela instituição financeira e imputadas ao Fundo de Resolução, disse fonte oficial do partido ao PÚBLICO. Em 2014, o deputado social-democrata esteve à frente do inquérito à gestão do BES e do Grupo Espírito Santo.

