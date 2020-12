Caso SEF: Líder parlamentar do PS diz que Eduardo Cabrita tem condições para continuar

A líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, acredita que o ministro da Administração Interna tem condições para se manter no cargo e desvaloriza as críticas dos restantes partidos que pedem “consequências políticas”. Para a socialista, a prioridade deverá ser a “punição de todos aqueles que torturaram” e direcciona a exigência de consequências não para o Ministério da Administração Interna (MAI), mas para os visados nos processos levantados, incluindo a ex-directora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que esta quarta-feira apresentou a sua demissão. Embora tenha suavizado o tom de crítica face à sua intervenção sobre o tema na noite de quarta-feira, num programa televisivo, e assumido a defesa do ministro Eduardo Cabrita, a líder parlamentar socialista mantém que o comunicado divulgado pelo MAI “não é adequado à situação que se vive”.

Questionada sobre o facto de não ter existido nenhuma palavra à família do cidadão ucraniano Ihor Homenyuk, que morreu a 12 de Março no Centro de Instalação Temporária do aeroporto de Lisboa, por parte do Governo português, Ana Catarina Mendes respondeu que essa seria uma responsabilidade da ex-directora nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Cristina Gatões. “Do que sei houve contactos ao nível diplomático, não sei mais”, acrescentou Ana Catarina Mendes esta manhã, em entrevista ao Fórum TSF.

Ana Catarina Mendes criticou também a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias por ainda não ter contactado o gabinete do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, pois acredita que “esta audição trará informações adicionais” relevantes.

A líder parlamentar do PS detalhou que além do inquérito por parte da Inspecção-Geral da Administração Interna (IGAI) e do encerramento das instalações para a sua reestruturação e alterações significativas, houve a “instauração de 12 processos disciplinares” remetidos ao Ministério Público “por despacho do ministro da Administração Interna” a 7 de Outubro.

A socialista pede que seja conhecida a reestruturação que está a ser preparada e sublinha que “o SEF é absolutamente essencial à defesa dos direitos humanos em Portugal e não pode ser manchado por episódios desta gravidade”, acrescentou. Por isso, Ana Catarina Mendes espera que o ministro Eduardo Cabrita não só esclareça os deputados acerca “dos contornos do que aconteceu”, mas que garanta também que o SEF “continuará a prestar um bom serviço”.

Depois de na noite de quarta-feira, no programa “Circulatura do Quadrado”, da TVI-24, Ana Catarina Mendes ter responsabilizado o ministro da Administração Interna pela lentidão na decisão de afastar a directora do SEF, esta manhã foi mais suave no seu discurso. “O ministro da Administração Interna fez o que tinha a fazer com a abertura do inquérito e a instauração de processos disciplinares e o envio para o Ministério Público deste caso gravíssimo”, disse, antes de reajustar o discurso de responsabilização para a ex-directora do SEF.

“Considero que quem está à frente de um serviço desta importância tem de ter condições especiais. E isso não é assumir numa entrevista que possa haver mais casos de tortura. Nessa hora, devia ter-se demitido de imediato porque não é comportável com a defesa de direitos humanos”, acrescentou. “O que não era sustentável era que a directora do SEF se mantivesse”, disse.

Sobre a inacção da tutela da Administração Interna, Ana Catarina Mendes diz aguardar pelas explicações que Eduardo Cabrita deverá levar à Assembleia da República. “Se há inspectores que abusam da força policial e da sua posição têm de ser punidos”, resume.

Esta quinta-feira, para assinalar o Dia dos Direitos Humanos, o MAI emitiu um comunicado no qual se refere ao caso do ucraniano morto no Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária do SEF (EECIT), no Aeroporto de Lisboa, e reitera o "total empenho" do ministro “no apuramento de toda a verdade e das consequentes responsabilidades criminais e disciplinares relativamente aos graves factos ocorridos no EECIT”.