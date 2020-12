Sara ilustrou pessoas entrelaçadas para quem tem saudades “daquele abraço”

A pensar na falta que fazem abraços como os destes gifs, o P3 preparou uma lista com cinco formas de mostrar carinho durante a pandemia. Podes ver aqui as ilustrações e as explicações de um especialista em Saúde Pública. Ficam aqui algumas dicas.

Podes:

deixar que uma criança te abrace pela cintura ou joelhos;

abraçar ou ser abraçado pelas costas;

dar ou receber uma palmadinha nas costas;

dar ou receber uma palmadinha no topo da cabeça;

cumprimentar alguém com os cotovelos ou com os pés.

Não deves: