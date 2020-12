Bolsa Ricardo Quaresma vai premiar 15 jovens de Vila Nova de Gaia

Chegou mais uma edição da bolsa Ricardo Quaresma. Pelo terceiro ano consecutivo, o futebolista do Vitória de Guimarães junta-se à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia para reconhecer os jovens, entre os 12 e os 14 anos, “que residem em Gaia há pelo menos dois anos e tiveram bom aproveitamento escolar e mérito desportivo”. Vão ser atribuídas 15 bolsas, cada uma no valor de 500 euros.

A bolsa é financiada a 100% pelo município e, além das condições já mencionadas, de acordo com o site da câmara é necessário que os candidatos tenham estado matriculados num estabelecimento público de ensino do concelho e obtido, nesse ano, uma média igual ou superior a 60%; terem tido aproveitamento escolar nos últimos dois anos; não terem uma outra bolsa de estudo ou equivalente; terem estado inscritos numa modalidade de desporto escolar, com participação em competição na qual tenham tido uma classificação não inferior ao quinto lugar. A selecção dos vencedores será feita consoante estes factores, que incluem o mérito escolar e o mérito desportivo.

Desde 2017, a autarquia já atribuiu 45 bolsas. Em 2019, a bolsa Ricardo Quaresma teve mais de 50 candidaturas referentes a várias modalidades, desde a natação ao karaté.

A partir de 15 de Dezembro e até 3 de Janeiro, vai estar disponível no site do município a plataforma para a submissão da candidatura. Os vencedores deverão ser conhecidos em Fevereiro de 2021.

Texto editado por Ana Maria Henriques