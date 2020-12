Matemática

Tendo ensinado Matemática durante décadas, e a propósito do seu interessante editorial de ontem, não queria deixar de sublinhar uma questão que ainda nunca vi abordada, a saber - o mau desempenho a Matemática é uma das nefastas consequências de algo de mais básico e essencial, uma literacia muito deficiente, que prejudica a compreensão e a formulação de conceitos.

Isto deve-se em grande parte ao facto de as nossas crianças estarem submergidas em iPads e imagens, não em acompanhamento de textos, mas em vez dos próprios textos. Basta observar crianças que mal andam e em cujas mãos os pais já colocaram o écranzinho…

A própria linguagem não é bem apreendida, longe disso (e longe também dos níveis de abstracção mínimos necessários). Chegam alunos à Universidade que não distinguem “pelo menos “ de “quando muito”, e que, posto um problema, nem separam o que é dado daquilo que é pedido (já nem se trata de resolver o problema, mas de perceber em que consiste…)

A esta impreparação estrutural acresce a conhecida (mas longe de solucionada) falta de professores jovens, competentes, e motivados. Os programas serão discutíveis (esperemos que o baixar da fasquia não seja a solução “fácil” a implementar) mas uma aprendizagem frutuosa e estimulante dependerá muito dos factores que mencionei.

Gabriela Hauser, Universidade de Lisboa

Esquerda vs. Direita

Na hora de escolher, qual o melhor caminho a seguir? Será que a história nos mostrou já se existe via única para a resolução das nossas maiores preocupações e se um destes lados nos limita?

O braço-de-ferro entre esta dicotomia parece intensificar-se num plano político cada vez mais polarizado. Não entrando, pela complexidade, no mérito da definição dos conceitos, vemos que os países mais avançados nos indicadores internacionais de desenvolvimento e bem-estar são aqueles que evitaram apostar num caminho único de ideologia político-partidária, e optaram por políticas públicas “mistas” de interesse. Temos, como exemplos, países com altas cargas tributárias que se desenvolveram a níveis recorde, porém vemos também aqueles que se ficaram pelos mais baixos impostos e conseguiram óptimos resultados. Aquilo que nenhum destes países fez foi escolher os representantes mais impassíveis e radicalizados. Enquanto os gritos precipitados forem mais respeitados e importantes que as falas conscientes iremos dividir-nos entre esquerda e direita, ao invés de unidos seguirmos em frente.

Leandro Matias, Alcobaça

O SEF e o botão de pânico

A resposta para que não se repita um homicídio, que terá incluído maus-tratos, tortura e agonia durante vários dias, nas instalações do SEF, no aeroporto de Lisboa há uns meses, alegadamente patrocinada por alguns agentes deste serviço, será a colocação de um botão de pânico nos vários quartos onde os migrantes ilegais serão alojados. Daria vontade de rir não fosse aquela situação que ocorreu inadmissível, até pela gravidade e desumanidade praticadas num país civilizado.

Devem estar a gozar connosco...

Jorge Loureiro, Anadia

Três artigos de opinião

O PÚBLICO de 7/12 é curioso. Traz nas páginas 6 e 7, lado a lado, as duas histórias humanas que importam, no período “recente": a do genoma e a económico-social. Pelas “penas” de Arlindo Oliveira ("O código da vida, decifrado") e Ricardo Cabral ("O excepcionalismo das gerações do presente...”), respectivamente. A primeira feita paulatinamente e sem acidentes e a segunda com mudanças resultantes de fendas históricas dramáticas. Quase me apetece dizer... a saúde sã e a economia aos repelões resultantes de visões sociais distintas. Ambas assentes num pano de fundo: a fragilidade humana.

Mas não ficámos por aqui na “aprendizagem”, pois, na página 10, aparece Boaventura Sousa Santos a “ensinar-nos”, com o seu “Lenine e nós”, a “manha política” que o PCP sabe toda e o BE não aprendeu. Ela serve ao primeiro para ser “oposição e imprescindível” enquanto ao segundo para tender para a queda a que a sua “doença infantil” o condenou...

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Marcelo e Camarate

Com a provecta idade que tenho e com o devido respeito por Marcelo Rebelo de Sousa, entendo que não pode nem deve, opinar publicamente sobre assuntos que ponham em causa sentenças dos tribunais, quando assume que “Camarate foi um atentado”, quando nada se provou juridicamente. Estranho que venha o Presidente da República pôr em dúvida as sentenças proferidas sobre o trágico acontecimento. Ou os políticos são seres à parte?

Carlos Leal, Lisboa