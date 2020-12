Um botão de pânico para o Governo

O que têm em comum um botão de pânico instalado no aeroporto de Lisboa, um estudo internacional que avalia o desempenho dos alunos portugueses na Matemática e um plano de reestruturação da TAP que se quer aprovado em Bruxelas e no Parlamento? É simples. Em todos esses casos, o Governo está a fazer aquilo que ainda há dias António Costa criticava a Catarina Martins – está a pôr-se ao fresco, recusando, de forma mais ou menos despudorada, assumir as responsabilidades políticas pelos erros cometidos.

