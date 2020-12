A cimeira da última oportunidade para Angela Merkel salvar a Europa

Não é fácil encontrar uma reunião do Conselho Europeu com uma agenda tão repleta, e que deixa à mostra, de forma tão crua, as rivalidades, agravos e choques entre os diferentes Estados membros da União Europeia, ao mesmo tempo que expõe os constrangimentos e limites para a acção das instituições comunitárias, como aquela que arranca esta quinta-feira, às 13 horas, em Bruxelas (meio-dia em Lisboa).

