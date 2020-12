Um relógio português, um espanhol e dois suíços encontram-se neste Natal

No Natal, já se sabe, chegam as novidades na área da relojoaria, das gamas mais acessíveis às mais luxuosas. O Ímpar seleccionou quatro opções. Do mais barato ao mais caro.

Mais A carregar...

Silica, é uma marca portuguesa

Silica é um mineral presenta na areia e esta é uma das formas mais ancestrais de medir o tempo, quem não se lembra das ampulhetas? Silica é o nome escolhido por quatro amigos para a sua marca de relojoaria. De áreas diferentes David Delgado, Francisco Malvar, Paulo Alves e João Neto conhecem-se desde a infância, nascidos e criados na Lourinhã.

Foto O modelo Areia Branca criado por quatro jovens da Lourinhã DR

David Delgado é arquitecto, Paulo Alves é formado em Gestão, Francisco Malvar é designer e João Neto formou-se em ciências da comunicação. Os quatro, que continuam a trabalhar nas suas áreas, juntaram-se neste projecto que, na sua primeira colecção, é uma homenagem às praias portuguesas.

A colecção tem seis modelos, uns masculinos, outros femininos e um unissexo – a este foi dado o nome de Areia Branca, a praia da infância destes amigos –, cujos mostradores são de aço inoxidável e vidro de safira, já as braceletes são de couro italiano e em tons neutros. Cada relógio custa 129,99 euros e está à venda no site da marca, podendo ser expedido para qualquer parte do mundo.

A espanhola Tous celebra cem anos

Marca especialista em relojoaria desde 1920, a Tous Watches lançou a colecção feminina Digisquared, cuja novidade são os seus mostradores digitais em formato rectangular, “dando o toque de arrojo ideal para o dia-a-dia das mulheres modernas”, diz a empresa espanhola em comunicado. Os três modelos possuem bracelete em malha milanesa e estão disponíveis em prateado, dourado e rose gold. À venda nas lojas Tous e em relojoarias, o preço recomendado varia entre os 159 euros (para o modelo prateado) e os 195 euros (os outros dois modelos).

Foto O modelo em rose gold da última colecção para mulher da Tous DR

Recorde-se que Salvador Tous Blavi, o avô da actual geração de directores da empresa, começou a trabalhar como aprendiz de relojoaria em Montblanc, iniciando a marca com o seu nome em 1920, depois de regressado a Espanha. A Tous, ao longo dos tempos, alargou a sua gama de produtos de relojoaria, joalharia e acessórios, tornando-se líder no segmento do luxo acessível. Apesar de algumas polémicas – no início deste ano foi investigada em Espanha por vender jóias de qualidade inferior –, a marca inaugurou recentemente o TOUS Heritage, um museu-arquivo pensado para conservar e exibir a herança histórica da empresa. O museu é uma exposição física localizada na sede da empresa em Manresa, mas também digital

Vacheron Constantin e Louvre: Um leilão, um relógio e uma obra de arte no mostrador

A proposta do fabricante suíço de relojoaria de luxo Vacheron Constantin é a de ter um relógio do modelo Les Cabinotiers que pode ser único e feito à medida do seu comprador. Para isso há que participar no leilão online da Christie's, até ao próximo dia 15 de Dezembro. Caso faça a licitação mais alta no “Bid for the Louvre”, o valor arrecadado reverte a favor do museu de arte francês para apoiar projectos solidários e educativos, poderá escolher uma peça – um quadro, uma escultura – que será reproduzida no mostrador em esmalte miniatura ou esmalte pintado a grisalha.

Pormenor de "Jupiter punissant les vices", de Paolo Caliari DR "As três graças", uma escultura neoclássica de Antonio Canova DR Pormenor do quadro "Madame Vigee le Brun et sa fille", de Élisabeth-Louise Vigée-Le Brun DR Fotogaleria DR

Desde o ano passado que a Vacheron Constantin tem esta parceria com o Louvre, tal como acontece com outras marcas de luxo. “Incluir no leilão um relógio Les Cabinotiers baseado numa obra-prima, uma peça única concebida à medida, respondendo aos desejos do comprador, simboliza a identidade da nossa Casa e a sua vocação de promover a cultura e as emoções”, afirma Louis Ferla, CEO da Vacheron Constantin, em comunicado.

Além do mostrador, que reproduzirá uma obra de arte do Museu do Louvre, poderá eleger o material da caixa, disponível em platina, ouro rosa ou ouro branco, bem como gravar o fundo da caixa tipo “officier”, e seleccionar uma bracelete entre uma múltipla variedade de materiais e cores. Esta peça alojará o Calibre 2460 SC da casa, concebido de acordo com os exigentes padrões da Vacheron Constantin e da alta relojoaria em termos de fiabilidade e acabamentos. No final, o comprador receberá o relógio, acompanhado de dois certificados de autenticidade, um da Vacheron Constantin e o outro do Museu do Louvre, certificando a reprodução da obra.

Oris aposta num movimento automático e antimagnético

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A suíça Oris, que fabrica relógios mecânicos, apresentou em Outubro o modelo Calibre 400, com um movimento automático antimagnético, com reserva de marcha de cinco dias, 120 horas, ou seja, se não o usar durante esse período de tempo, quando voltar a fazê-lo não precisa de o acertar. “A vida moderna exige mais de um relógio mecânico do que antigamente. Vivemos rodeados por campos magnéticos que podem ter efeitos adversos no movimento de um relógio – existem ímanes nos computadores, nos telefones, em air bags… – e, devido aos avanços no fabrico, espera-se que os relógios mecânicos funcionem melhor e durante mais tempo”, escreve o fabricante, em comunicado à imprensa.

DR DR Fotogaleria DR

Este modelo, que chega ao mercado com o preço de três mil euros (com pulseira) ou 2900 euros (com correia), tem uma caixa multipeças em aço inoxidável, luneta rotativa unidireccional com anel de topo em cerâmica, mostrador com vidro abobadado, safira, acabamento anti-reflexo no interior. É ainda resistente à água 30 bar (300 m), o que permite mergulhar com o relógio no pulso. A marca recomenda que seja feita uma revisão a cada dez anos, que é o limite da sua garantia. Se o usar no mergulho, então deve trocar os vedantes a cada cinco anos, o custo de uma revisão ronda os 250 euros.