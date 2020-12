Veganismo a partir dos 65 anos: “Foi uma das melhores decisões da minha vida”

Vasco Reis, de 82 anos, não consome qualquer produto de origem animal desde os 70, Shail Lall, de 73, não consome desde os 68. São duas pessoas que partilham um estilo de vida, o veganismo, e decidiram fazê-lo já numa fase mais tardia da vida, depois dos 65 anos. Regularmente, fazem exames médicos e estão saudáveis, a nível físico e mental. O importante é perceber que “qualquer orientação alimentar deve ser acompanhada por um profissional de saúde de nutrição, pelo que aqui não é diferente”, alerta Magda Roma, nutricionista, especialista em vegetarianismo.

Estudos realizados pelo Centro Vegetariano com a AC Nielsen mostram que, de 2007 para 2017, 0,6% da população portuguesa tem uma alimentação vegana. Este número, que corresponde a cerca de 60 mil indivíduos, representa o dobro do número de vegetarianos – alimentação de base vegetal, que exclui carne e peixe e pode incluir derivados de origem animal como o leite e ovos – encontrados no estudo de 2007, mostrando, assim, que o número de veganos em Portugal tem vindo a aumentar. “Temos a convicção de que estes números aumentaram bastante, uma vez que a oferta aumentou, além das razões ligadas à saúde e ao ambiente”, explica Nuno Alvim, presidente da Associação Vegetariana Portuguesa.

Foto Vasco Reis, de 82 anos, junto à praça de touros do Campo Pequeno, em Lisboa, a lutar pela causa animal. DR

Durante 41 anos, Vasco Reis foi médico veterinário. “Testemunhei a exploração e o sofrimento psicológico e físico a que [os animais] são submetidos”, diz, acrescentado que, “embalado pelo sistema”, considerou “inevitável que existissem animais criados e abatidos para consumo”. Viveu a maior parte da sua vida a consumir produtos de origem animal, mas há cerca de 12 anos tudo mudou. “Fui-me informando, sempre com cautela e fui vendo como me sentia. Depois de algum tempo, fiz análises, estava bem e entusiasmado”, revela, acrescentando que, a dada altura, por recomendação médica, passou a tomar suplementação de vitamina B12 – comum neste estilo de vida. “Considero que foi uma das melhores decisões da minha vida. Posso dizer que tenho boa saúde física, mental e moral”, garante.

A história de Shail Lall é diferente: é indo-canadiana e nasceu vegetariana – não consumia carne nem peixe, mas derivados de origem animal. Tornou-se vegana há cerca de cinco anos, numa transição alimentar “muito lenta”, confessa ter tentado adoptar esse estilo de vida anteriormente, pois a sua família é vegana há muito tempo. Shail vive em Portugal desde 2016, com a família, em Vila do Bispo, distrito de Faro, na comunidade Vegan Hills. Antes da pandemia, uma vez por mês, ao sábado, tinham uma banca de comida vegana no mercado de Aljezur.

Foto Shail Lall, de 73 anos, na banca do mercado de Aljezur onde vendia comia vegana todos os sábados. DR

“Começa-se a aceitar as orientações alimentares individuais”, garante a nutricionista, acrescentando que há cada vez mais restaurantes com opções alternativas à carne e ao peixe. No entanto, o veganismo vai além da alimentação. “As pessoas começam a olhar de outra forma para os produtos de cosmética, roupa, detergentes e produtos de higiene. Antigamente, o que importava era o que tinha o melhor aroma ou o mais barato para o efeito que desejávamos, mas hoje as pessoas olham para os selos e procuram na embalagem ‘não testado em animais’”.

Shail e Vasco identificam-se com esta definição. O gosto e o respeito pelos animais estão tão presentes na vida de veterinário, que dá a cara pela abolição de espectáculos que incluam animais, como as touradas. Por várias vezes, o activista participa em manifestações em praças de touros. “Não pretendo incomodar as pessoas, mas almejo que não sacrifiquem os animais”, apela.

O bem-estar dos animais e a saúde são os principais motivos que os dois entrevistados apontam para terem adoptado o veganismo. A nutricionista refere estudos científicos que indicam que “a opção de base vegetal alimentar é o caminho para se ter mais saúde pela sua riqueza em nutrientes essenciais à boa saúde humana”. Um documento da Organização Mundial de Saúde, de 2015, refere a importância do consumo regular de produtos de origem vegetal e que, bem planeada, “uma alimentação exclusivamente baseada nestes produtos” pode ser “igualmente ou até mais protectora da saúde humana”. Contudo, Magda Roma considera fundamental “reavaliar anualmente parâmetros bioquímicos completos, incluindo vitaminas e minerais”, pois, “tal como em qualquer orientação alimentar, se for desequilibrada, trará consequências”.

“Quando decidimos dar o passo de sermos vegetarianos estritos – conceito associado à alimentação vegana – aconselho sempre a realização de análises clínicas, consulta de nutrição e adaptação da alimentação segundo as necessidades individuais”, recomenda a nutricionista. “Há cada vez mais interesse em ter conhecimento de como se tornar vegetariano (estrito ou outro), mas com os passos certos, para não haver prejuízos para a saúde”, expõe, acrescentando que “não há uma idade para que possamos ou não possamos [mudar de estilo de vida]. É uma escolha individual e devemos sempre respeitar”, continua. A especialista fala ainda da importância da nutrição como disciplina, defendendo que “deveria ser obrigatória” para as pessoas estarem conscientes das opções alimentares tomadas.

