George Clooney adoeceu por causa d’O Céu da Meia-Noite

O Céu da Meia-Noite tem estreia marcada para dia 23 de Dezembro na plataforma de streaming Netflix, onde já foi disponibilizado o trailer, mas o marketing em torno do filme pós-apocalíptico já começou, inclusive com detalhes sobre o que aconteceu durante a sua rodagem. Uma das últimas informações foi confirmada pelo próprio George Clooney ao tablóide britânico Mirror: quatro dias antes do arranque das filmagens, Clooney, que também realiza e entra na equipa de produtores, foi levado de urgência para o hospital com fortes dores de estômago.

Mais A carregar...

O incidente acabaria por adiar o início do trabalho, já que o actor teve de ficar internado, após lhe ter sido diagnosticado uma pancreatite. Na origem terá estado a sua dieta que o levou a perder, rapidamente, mais de 12 quilogramas. “Estava a esforçar-me demasiado para perder peso e provavelmente não estava a cuidar de mim”, admitiu ao jornal inglês, numa conversa via Zoom.

“Demorou algumas semanas a melhorar e como realizador não é tão fácil porque é preciso energia.”

A rodagem de O Céu da Meia-Noite, que se baseia no livro Good Morning, Midnight, de Lily Brooks-Dalton​, e no qual um solitário cientista tenta impedir o regresso de Sully (Felicity Jones) e de outros astronautas a um planeta alvo de uma misteriosa catástrofe global, decorreu num glaciar da Finlândia, “o que tornou o trabalho muito mais difícil”. No entanto, nem tudo foi mau, porque Clooney considera que a envolvência “ajudou certamente [a construir] o personagem”. “Isto é maior do que qualquer coisa que já tenha feito antes.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Good Morning, Midnight Autor: Lily Brooks-Dalton

Editor: Orion Publishing Co, 272 págs., 17,96€

Já nas livrarias Comprar

Além de ter perdido peso para o papel, George Clooney deixou crescer a barba, algo que, conta, foi mais bem recebido pelo filho do que pela mulher: “Deixei crescer uma grande barba feia e o meu filho adorava-a porque escondia coisas nela”, recordou, divertido. Já a mulher Amal e a filha “ficaram muito contentes” quando a cortou.

George e Amal conheceram-se em 2013 e foram pais dos gémeos Alexander e Ella em Junho de 2017.