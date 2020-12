Da caixa postal de Churchill à Fendi de O Sexo e a Cidade, uma exposição dos objectos que guardam as nossas vidas

Bags: Inside Out (“Malas: por dentro e por fora”, numa tradução literal) no Victoria & Albert Museum, em Londres, apresenta 300 malas, incluindo a caixa postal do ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill, e a Baguette da Fendi que acompanhou a actriz Sarah Jessica Parker na série O Sexo e a Cidade.

A exposição irá mostrar a função, significado simbólico, design e fabrico de malas e bolsas ao longo dos séculos, disse a ​curadora da exposição, Lucia Savi.

Os objectos foram doados por alguns dos maiores designers e casas de moda do mundo, incluindo Fendi, Prada e Karl Lagerfeld. Artigos icónicos, como a primeira bolsa Birkin da Hermès e bolsas Mulberry das colecções privadas dos modelos Alexa Chung e Kate Moss, estão incluídos na exposição.

As bolsas tornaram-se uma “expansão simbólica de nós próprios”, estima Lucia Savi, além de algo que as pessoas têm usado “ao longo da história e em todo o mundo”.