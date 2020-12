Circulamos cada vez mais indiferentes a significados,

entretidos entre rituais massificados

e cada vez menos ligados ao que realmente importa, na essência,

como seres humanos que sabemos ser.

(Sabemos?)

Cada vez entendo menos a forma

como automaticamente, vivemos.

Uma dormência colectiva,

aparentemente focada na vida,

mas essa aparência, engana.

(Nem todos; e eu, cada vez menos quero viver assim.)

Não quero ser mal interpretada.

Quem sou eu, afinal?

Sou exactamente igual a quem me lê agora,

nem mais nem menos, uma humana,

por dentro e por fora,

e é assim que me vejo, cada vez mais.

Repito: cada vez entendo menos

este nosso mundo.

Por isso, não poderei ser apontada

como alguém que pretende impor a sua verdade, alguém superior,

alguma mente presumidamente iluminada

pelo dom profundo da clarividência.

Sei que não sou nada nem ninguém

em sentido lato,

neste vasto Universo, infinito,

onde o nosso planeta disserta os seus

movimentos monotonamente,

rotações e translações sucessivas,

a dissecar o tempo que cronologicamente vai passando.

Sei muito bem quem sou,

em sentido estrito:

- Mãe, filha, irmã, amiga, pediatra... Mulher.

Gosto de ser quem sou, neste nosso mundo de vida real e gente de carne e osso.

Gosto muito também de sonhar e divagar

pelas coisas que me fazem bem como humana,

e que aprendi que me fazem bem, com o passar dos anos.

Mas cada vez gosto menos de pessoas que se julgam muito importantes,

e debitam palavras cheias de pretensa sabedoria em mundos virtuais,

onde infelizmente circulam pessoas reais

e que acreditam nessas palavras.

Porque sabe bem acreditar em coisas boas.

Sabe melhor acreditar em coisas boas,

do que permanecer neste denso nevoeiro de pandemia,

pesadelo pesado e carregado nos ombros,

há meses, demasiado longos.

Mas nem sempre a verdade

é um imenso mar de coisas boas.

Simplesmente, é, a realidade.

Existem duas formas de a encarar:

- Uma, é entender que é verdade,

e fazer o que está ao nosso alcance,

custe o que custar,

para que a realidade da qual não gostamos,

possa mudar.

Se essa for uma possibilidade, o nosso esforço mostrará resultados, mais cedo ou mais tarde.

- Outra, é virar a verdade do avesso, percepcionando a realidade

como mais nos interessar.

Interpretar pelo nosso ponto de vista individual.

Acreditar em coisas boas, mesmo que não sejam verdadeiras.

Concretizando:

- No Natal que se avizinha,

no fundo todos sabemos bem que o ideal

é sermos contidos este ano.

Afinal, o significado que cada um lhe imprime

é o mais importante, e celebrar não é urgente,

quando a doença é uma possível consequência da festa.

E quantas vezes estamos de corpo presente nesses eventos, mas de coração ausente?

Não pode o coração sentir e manifestar

o carinho pelas suas pessoas,

sem estar com elas frente a frente,

em nome do bem comum e maior

que é extinguir a pandemia

o mais brevemente possível?

Cada vez entendo menos este nosso mundo,

porque vejo ao meu redor muita gente rendida

à vontade inadiável de festejar este Natal

como se fosse o último.

Esta jornada aparentemente infindável

pelos longos meses de pandemia

não ajuda a ter motivação

para encarar a realidade corajosamente.

É mais fácil acreditar na verdade virada do avesso, nos dias supostamente festivos, que se avizinham.

Pois eu, que cada vez entendo menos este nosso mundo e só sei que nada sei,

tenho a certeza que a verdade não vai mudar

só por ser essa a minha vontade.

Por isso, este Natal

tal como nos outros dias

destes longos meses de pandemia,

vou jantar na companhia dos meus filhos.

E alegria não vai faltar, certamente,

mesmo sendo um Natal diferente.

Estão bem vivas as lembranças do Natal do ano passado, junto dos avós:

a família inteira no serão de gargalhadas,

entre garfadas nas iguarias da consoada,

madrugada dentro bem passada,

com adultos e crianças entretidas pelos jogos de tabuleiro.

Não foi esse o nosso primeiro Natal familiar, e não terá sido o último, se Deus quiser.

Apesar de eu pouco saber, e cada vez menos entender este nosso mundo, estudei Medicina.

- Sei que um vírus muito contagioso espalhado por todo o lado se vai multiplicar exponencialmente,

se os humanos, que infecta indiscriminadamente, não tiverem cuidado.

- Sei também, e não preciso ser médica, faz parte do senso comum, que o pico da gripe é um presente de Janeiro, ano após ano.

- A gripe e a pandemia, somadas, vão aquecer o início do ano, fazendo esquecer o frio do Inverno. As urgências vão ficar sobrelotadas.

Esta vai ser a realidade, semanas após o Natal,

se cada um preferir ver a verdade do avesso,

em vez de a encarar corajosamente e,

custe o que custar, evitar o preço de acreditar nas coisas boas, só por ser mais fácil.

Mas cada um faz o que quiser.

Eu sei o que vou fazer, e assim, aconteça o que acontecer, terei a consciência tranquila,

uma das melhores coisas que um ser humano pode ter.

E cada vez menos entendo este nosso mundo,

porque me parece que isto é bem fácil de entender.