Hotel português ganha “óscar” mundial dos filmes de turismo

Uma mulher a chorar sozinha numa praia não será a cena de abertura mais tradicional num filme promocional de um resort, mas é assim que arranca You only love once (“Apenas se ama uma vez”, em tradução livre para português), uma história de amor vivida a dois tempos, com um desfecho original e final feliz, claro, que tem como cenário os vários espaços do VidaMar Resort Hotel Algarve, uma unidade hoteleira de cinco estrelas localizada junto à praia dos Salgados, no Algarve.

A curta-metragem tem também uma duração mais rara para este tipo de produção: 12 minutos, com produção da Lobby Films & Advertising, direcção artística e realização de Telmo Martins e argumento do guionista e actor Frederico Pombares. A produção já tinha ganho nove prémios nacionais e internacionais desde Fevereiro em diferentes festivais de cinema e turismo.

Agora, a soma dos galardões valeu-lhe o prémio de Melhor Filme de Turismo do Mundo na categoria de Turismo e Serviços, atribuído pelo Comité Internacional de Festivais de Filmes e Turismo (CIFFT), uma organização mundial que congrega 13 festivais internacionais do sector, incluindo o Cannes Corporate Media & TV Awards, New York Festivals e o português Art&Tur. Estes “óscares” são dados aos melhores de entre cerca de 3500 vídeos de mais de 130 países que competiram em 13 certames.

No sector, este Grand Prix CIFFT Circuit é considerado o “prémio de maior prestígio e de reconhecimento na indústria de marketing de vídeo de viagens”, onde competem os vencedores dos “14 melhores festivais de cinema de turismo do mundo de quatro continentes”, lê-se no site da organização. Os três filmes mais pontuados em cada uma das temáticas nas diferentes competições ao longo do ano são galardoados neste grande prémio final de acordo com a pontuação obtida. O vídeo português venceu com “47 pontos e uma distância de 13 para o segundo lugar”, destaca o resort em comunicado.

Idealizado e filmado em 2019, maioritariamente no VidaMar Resort Hotel Algarve, a curta-metragem You Only Love Once narra “uma história repleta da magia do reencontro, sob o mote de que devemos voltar aos locais onde fomos felizes”.

“Quisemos desafiar o status quo do que é normalmente a promoção de um hotel e focar-nos no lado emocional, mostrando como abordamos cada hóspede individualmente de modo a fazer com que a sua estadia seja verdadeiramente gratificante”, resume Virgínia Saraiva, vice-presidente do conselho de administração do grupo hoteleiro. “Invocar a saudade e a memória de sítios e momentos de felicidade, homenageando as bonitas histórias de vida e de amor de cada hóspede que já passou pelo hotel é a mensagem principal. A ideia de nos sentirmos em casa, mesmo quando estamos longe dela.”

O galardão, acrescenta a responsável, acaba por ter “uma dimensão ainda mais especial pelo ano tão difícil” que o sector está a viver devido à pandemia. “É uma notícia muito boa não só para nós, como para o Algarve e para toda a indústria hoteleira”, afirma Virgínia Saraiva, defendendo que a distinção mostra “que Portugal é um destino único, com muitas valências, e que os nossos produtos têm um valor que conquista o mundo”.

Inaugurado em 2013, o VidaMar Resort Hotel Algarve integra 260 quartos (incluindo duas suítes), quatro restaurantes, spa, ginásio, um kids club e um espaço exterior exclusivo a maiores de 16 anos, além de piscinas exteriores, cabeleireiro, mercearia, salas de reuniões e espaço para eventos. Depois de ter voltado a abrir portas a 1 de Julho, a unidade hoteleira localizada junto à praia dos Salgados, em Albufeira, encontra-se actualmente encerrada, estando a reabertura prevista para 5 de Março de 2021.

A lista dos melhores vídeos de 2020 pode ser vista no site do CIFFT, sendo que são apenas seis os que conseguiram o Grande Prémio.