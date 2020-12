PÚBLICO recebe 23 distinções no European Newspaper Award

O PÚBLICO recebeu 23 distinções na 22.ª edição do European Newspaper Award, um prémio atribuído anualmente pela Office for Newspaper Design que é uma organização alemã que distingue os jornais com melhor design na Europa. Na fotogaleria, é possível ver algumas das capas e trabalhos do jornal que foram distinguidos.

Ao todo, na edição de 2020, participaram 164 jornais de 25 países, com mais de quatro mil candidaturas para as 20 categorias do prémio. O júri também recebeu 312 candidaturas de projectos online de 11 países diferentes, notando que existiu um aumento significativo nos projectos de jornalismo de dados e jornalismo multimédia submetidos face ao ano passado.

Este ano, os grandes vencedores (nas categorias de jornal local, regional, nacional e semanário) foram para jornais no Luxemburgo, Países Baixos e Alemanha. Em Portugal, foram também premiados os jornais Expresso e Diário de Notícias da Madeira.

O PÚBLICO ganhou em nove categorias e foi distinguido várias vezes em algumas: por exemplo, três prémios do jornal foram para capas feitas para representar a crise do coronavírus e seis prémios foram para trabalhos na categoria de Infografia Online. Mas não foram só capas nem infografias que ganharam: o chatbot criado pelo PÚBLICO para apresentar o ranking de 2020 das escolas foi distinguido na categoria de Inovação Online.

Reveja algumas das infografias destacadas: