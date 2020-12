Helena Borges reconduzida como directora-geral do fisco

O ministro das Finanças, João Leão, decidiu reconduzir Helena Borges como directora-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), cargo que ocupa desde 2015. Estará na liderança do fisco mais cinco anos.

A informação foi confirmada num comunicado enviado às redacções pelo Ministério das Finanças nesta quinta-feira.

Helena Borges fora designada em regime de substituição quando surgiu o caso da “lista VIP”. A ministra Maria Luís Albuquerque, com Paulo Núncio como secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, escolheu Borges, então directora de Finanças de Lisboa, para suceder a António Brigas Afonso, que se demitira na sequência da polémica deste mecanismo de controlo de consulta de dados de quatro contribuintes.

Em 2016, já com Centeno à frente da pasta das Finanças e Fernando Rocha Andrade nos Assuntos Fiscais, Helena Borges é designada como directora-geral na sequência do concurso da Comissão de recrutamento Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública.

Em comunicado às redacções, o Ministério das Finanças refere que “a renovação de comissão de serviço por cinco anos teve por base os resultados obtidos na actividade até agora desempenhada, que evidenciam a aptidão, a experiência profissional e a capacidade de direcção necessárias e adequadas ao exercício das respectivas funções”.

Helena Borges é licenciada em Gestão pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa e mestre em Gestão de Empresas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quadro da Administração Pública desde 1982, ocupou diferentes cargos nas áreas da justiça tributária e administrativa, tendo sido subdirectora-geral na Direcção Geral da Administração da Justiça (entre 2002-2005) e secretária-geral adjunta na Secretaria Geral do Ministério da Justiça (de 2005 a 2010).

Entre 2010 e 2011, foi directora de Finanças adjunta na Direcção de Finanças de Lisboa, onde assumiu responsabilidades na área da justiça administrativa, justiça contenciosa e investigação criminal fiscal. Depois, foi subdirectora-geral na AT entre 2011 e 2012 com responsabilidades na área do planeamento, organização e comunicação; e entre 2013 e 2015, directora de Finanças de Lisboa em regime de substituição.