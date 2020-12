Governo vai subsidiar rendas comerciais a pequenas e médias empresas

O Governo aprovou esta quinta-feira novos instrumentos de apoio à situação de tesouraria das empresas, entre os quais estão “apoios directos sob a forma de subsídios destinados a fazer face a custos com rendas não habitacionais de micro, pequenas e médias empresas que actuem em sectores particularmente afectados pelas medidas excepcionais aprovadas no contexto da pandemia da doença covid-19”.

O comunicado do Conselho de Ministros não revela mais informação sobre este apoio, que deverá variar em função da queda de facturação.

O apoio, sob a forma se subsídio, deverá destinar-se apenas aos estabelecimentos comerciais com porta aberta para a rua, uma vez que, no caso dos centros comerciais já foram aprovadas medidas específicas quanto ao valor das rendas a pagar.​

E a opção por subsidiar directamente os arrendatários, em detrimento de obrigar os proprietários a reduzir rendas, como aconteceu nos centros comerciais, pretende evitar uma eventual inconstitucionalidade de tal medida.

O Conselho de Ministros também aprovou uma proposta de lei, a apresentar à Assembleia da República, “que altera o regime excepcional para as situações de mora no pagamento da renda devida nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não habitacional, no âmbito da pandemia covid-19”. Nomeadamente, “procura alargar o período de suspensão dos efeitos da cessação dos contratos de arrendamento”, entre outros “aperfeiçoamentos”.​

Por outro lado, o diploma estabelece “um regime para os estabelecimentos que tenham sido encerrados, por medida legal ou administrativa, em Março de 2020, e que, a 1 de Janeiro de 2021, ainda permanecem encerrados”.