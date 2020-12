Governo reage a Bruxelas e altera regras da Zona Franca da Madeira

O Governo de António Costa decidiu que é preciso alterar as regras da Zona Franca da Madeira (ZFM) para corrigir as ilegalidades encontradas pela Comissão Europeia. E fez sabê-lo ontem ao Governo regional de Miguel Albuquerque, nem uma semana passou desde que Bruxelas tomou uma decisão uma decisão inédita em relação ao centro de negócios, ao declarar ilegal a forma como o Estado português tem atribuído benefícios de IRC às empresas ali sediadas, sem controlar se as entidades cumpriram os requisitos necessários em termos de criação e manutenção de empregos no arquipélago.

Continuar a ler