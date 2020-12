Estado subsidia aumento do salário mínimo com 74 milhões euros

No próximo ano, o salário mínimo vai subir 30 euros, para 665 euros. Governo está a preparar um subsídio para as empresas mais afectadas, através da devolução do aumento dos encargos com TSU. “Os apoios não cobrem de modo algum o esforço que as empresas terão de fazer”, argumenta João Vieira Lopes, da Confederação do Comércio e Serviços.