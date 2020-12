Mais de 13.400 pensões foram recalculadas por decisão do Tribunal Constitucional

A Caixa Geral de Aposentações (CGA) viu-se obrigada, no ano passado, a rever oficiosamente o valor de 13.402 pensões atribuídas de Janeiro de 2013 em diante, com base numa norma entretanto declarada inconstitucional. A informação é avançada no Relatório e Contas de 2019, que dá ainda conta de um aumento das reformas antecipadas na função pública.

