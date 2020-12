Uma “pausa” europeia para Benfica e Sp. Braga

Nem sempre com brilhantismo, mas eficientes quanto baste, Benfica e Sp. Braga entram para a última jornada da fase de grupos da Liga Europa com o objectivo mínimo cumprido, um lugar garantido nos 16 avos-de-final, e ainda com a possibilidade de chegarem ao primeiro lugar dos respectivos grupos – mas a dependerem dos resultados de terceiros para lá chegarem.

Num mês ainda com muitos jogos para fazer, Jorge Jesus e Carlos Carvalhal terão a oportunidade de fazer alguma gestão de recursos humanos, mas sem deixar de ter em conta que a classificação final nesta fase poderá fazer a diferença entre uma carreira curta ou longa nesta Liga Europa que será “reforçada” com equipas da Liga dos Campeões na próxima fase.

O Benfica vai a Liège fechar a sua participação no Grupo B frente ao Standard (17h55, SIC), um adversário que não lhe causou grandes problemas no encontro da primeira volta na Luz - vitória por 3-0. Mas uma nova vitória sobre a formação belga pode não chegar para o Benfica ficar com o primeiro lugar do agrupamento, que dará o estatuto de cabeça-de-série no sorteio da próxima eliminatória. Os “encarnados” têm 11 pontos, tal como o Glasgow Rangers, que, à mesma hora, estará na Polónia a defrontar o Lech Poznan, sendo que, em caso de igualdade pontual, a vantagem é da formação escocesa por ter mais golos marcados fora nos dois confrontos com o Benfica (3-3 na Luz e 2-2 em Ibrox).

Como irá Jorge Jesus fazer o equilíbrio entre a gestão do plantel e, como ele próprio disse, cumprir a “obrigação” de ganhar o jogo? O treinador benfiquista admite que haverá rotação. “Vou aproveitar este jogo para lançar alguns jogadores que nunca jogaram de início. Estou a pensar fazê-lo com um ou dois jogadores”, admite o técnico do Benfica, frisando, no entanto, que um deles não será Todibo, o jovem central francês emprestado pelo Barcelona que ainda não tem qualquer minuto com a camisola do Benfica.

O calendário carregado do Benfica não deixa de existir com o final da fase de grupos da Liga Europa. Depois do confronto com os belgas, os “encarnados” ainda terão mais quatro jogos nas duas próximas semanas, cada um a contar para uma competição diferente: Vilafranquense (Taça de Portugal), V. Guimarães (Taça da Liga), Gil Vicente (I Liga) e FC Porto (Supertaça). Jesus vai manter a rotação, mesmo que isso implique perda de rotinas de um jogo para o outro: “Não podemos querer tudo ao mesmo tempo. Os jogos que vêm a seguir são mais fáceis de gerir.”

Sp. Braga “espectacular”

Na recepção aos ucranianos do Zorya (20h, SPTV1), Carlos Carvalhal também irá procurar o mesmo equilíbrio entre a gestão do plantel e a procura do primeiro lugar do Grupo G, partilhado pelo Sp. Braga e pelo Leicester City (ambos com dez pontos), estando a vantagem do lado da equipa inglesa em caso de igualdade pontual – a equipa que joga na Premier League ganhou em casa aos minhotos (4-0) e empatou na Pedreira (3-3).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Depois deste compromisso com a formação ucraniana, o calendário bracarense vai estar preenchido com mais três jogos até ao Natal carregado até ao Natal, com mais três jogos: Olímpico do Montijo (Taça de Portugal), Estoril (Taça da Liga) e Rio Ave (I Liga).

A medida do sucesso do Sp. Braga nesta fase da época, ressalva o técnico dos minhotos, não será ficar à frente ou atrás do Leicester (que recebe o AEK) no grupo. “Sinto-me orgulhoso e satisfeito com o grupo, pelo trabalho realizado até ao momento, num contexto difícil. Disse que este era um grupo equilibrado e que seria discutido até ao último segundo. Enganei-me porque o Sp. Braga fez um trajecto espectacular”, disse Carvalhal.