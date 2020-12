Jorge Jesus explica a braçadeira de capitão para Vertonghen

Jorge Jesus, treinador do Benfica, explicou por que motivo Jan Vertonghen foi capitão do Benfica nesta quinta-feira, no empate (2-2) frente ao Standard Liège, no fecho da fase de grupos da Liga Europa.

“O jogo foi na Bélgica [Vertonghen é belga]. Falei com o Jardel e tomámos esta decisão pelo facto de o Vertonghen ser conceituado na Bélgica. Quisemos dar-lhe o prazer e essa prenda de entrar com a braçadeira. E o guarda-redes suplente foi o Svilar [também belga] e não o Odysseas”, detalhou.

Ainda em matéria individual, Jesus explicou a aposta em João Ferreira pelo facto de a qualificação estar assegurada e não ser, portanto, um jogo de alto risco.

“É um miúdo que temos vindo a trabalhar com o tempo. Lancei-o hoje, porque há várias semanas que andamos a trabalhá-lo e a dar-lhe conhecimentos que é preciso ter para jogar I Liga ou Liga Europa. Na defesa não se pode errar e são jogadores muitos expostos. Esperámos pelo momento certo, porque sabíamos que hoje não arriscávamos a qualificação. Ele esteve muito bem”.

Sobre a conclusão da fase de grupos da Liga Europa, o técnico “encarnado” destacou o registo sem derrotas. “Fizemos uma fase de grupos muito boa e sem derrotas. O importante era isto: apuramento e sem derrotas”, apontou.

Como nota final, de olhos no futuro do Benfica na competição, Jesus garantiu não ter preferências para o sorteio. “Não tenho preferências. Os sorteios têm influência, mas às vezes as equipas teoricamente menos fortes são mais fortes. Não tenho receio de nenhuma equipa que possamos defrontar. Mesmo que calhe uma das grandes equipas que vêm da Champions, não temos receio. Quanto melhores forem os adversários, também melhor nós jogamos”.