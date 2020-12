Frederico Morais na terceira ronda do Billabong Pipe Masters

O regresso de Frederico Morais à World Surf League (WSL) teve um arranque positivo. O surfista português qualificou-se na noite desta quarta-feira para a terceira ronda do Billabong Pipe Masters, primeira prova do circuito mundial de surf de 2021 que está a ser disputada no Havai.

O primeiro dia do Billabong Pipe Masters, na ilha de Oahu, no Havai, ficou marcado por alguma instabilidade climatérica, mas acabou de forma positiva para “Kikas”.

Num terceiro heat muito equilibrado, o surfista de Cascais somou um total de 7,5 pontos em Pipeline (5 na primeira onda e 2,5 na segunda), sendo batido pelos 7,63 (6,33 e 1,30) do brasileiro Filipe Toledo, que também avançou na competição.

Morais, conseguiu, no entanto, superar a classificação do australiano Mikey Wright (6,9 pontos), que acabou relegado para a repescagem.