Emanuel Ferro desvaloriza ausências de Rúben Amorim e Pedro Gonçalves

Emanuel Ferro, treinador-adjunto do Sporting, reconhece a importância de Rúben Amorim (treinador) e Pedro Gonçalves (melhor marcador) na temporada dos “leões”, mas garante que a ausência de ambos, por castigo, não vai condicionar a equipa nesta sexta-feira, no jogo frente ao Paços de Ferreira.

“Relembro que no início da I Liga passámos por uma situação semelhante e foi fundamental a resposta colectiva. O grupo é mais forte com a presença de todos e sem dúvida que são duas ausências de vulto, mas o que tem feito a diferença é a forma como o grupo tem trabalhado colectivamente”, explicou, na antevisão do jogo da Taça de Portugal.

Pouco dado a destaques individuais, o técnico “leonino” retirou peso à importância de Pedro Gonçalves na equipa do Sporting: “O Pedro tem tido contribuição com golos, mas há outros jogadores com contribuições menos mediáticas e igualmente importantes. As respostas da equipa são sobretudo colectivas”.

Esperando “um adversário competitivo”, Emanuel Ferro lembrou que a partida frente ao Paços, por ser um jogo a eliminar, “tem características diferentes dos jogos do campeonato”. “Queremos ganhar a Taça de Portugal e isso só acontecerá se amanhã nos apresentarmos bem”, acrescentou.

Nesta conferência de imprensa, o adjunto de Rúben Amorim avançou que Jovane Cabral não estará nos convocados, devido a lesão, mas Nuno Mendes, ausente do último jogo, já estará disponível.