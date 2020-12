Benfica fecha fase de grupos com empate na Bélgica

O Benfica fechou a sua participação na fase de grupos da Liga Europa com um empate (2-2) na Bélgica com o Standard Liège. Após esta igualdade, a formação “encarnada” ficou no segundo lugar do agrupamento e sem o estatuto de cabeça-de-série no sorteio dos 16 avos-de-final - a equipa benfiquista ficou com 12 pontos, menos dois que o Glasgow Rangers, que triunfou na Polónia por 0-2 sobre o Lech Poznan.

Jorge Jesus não fez assim tanta rotação como isso no adeus à fase de grupos. Foi um “onze” com muitos titulares no relvado, com a injecção de alguns menos utilizados, como Helton Leite na baliza, João Ferreira no lado direito da defesa ou Weigel e Pedrinho no meio-campo, uma equipa, em teoria, suficiente para um adversário belga que pouco tinha mostrado na Luz e que já não tinha qualquer objectivo competitivo neste jogo.

Os “encarnados” entraram com vontade de marcar cedo e tiveram diversas aproximações perigosas à baliza do Standard, mas foram os belgas a marcar primeiro, aos 12’. O lateral-direito Laurent Jans ganhou a Nuno Tavares e fez o cruzamento perfeito para o cabeceamento certeiro de Raskin, completamente sozinho entre os centrais que eram bem maiores que ele.

A reacção do Benfica foi quase imediata. Aos 16’, Pedrinho viu bem a entrada de Taraabt na área, o internacional marroquino ganhou a linha e fez o cruzamento atrasado para Everton fazer o empate num cabeceamento.

Já na segunda parte, o Standard voltou a colocar-se em vantagem aos 60’. Um passe errado de Taraabt permitiu a intercepção de Collins Fai, e o camaronês foi em velocidade na direcção da área benfiquista, deixando depois a bola em Tapsoba, que sem qualquer pressão da linha defensiva do Benfica, conseguiu arrancar um remate em que a bola desviou em Verthogen e entrou na baliza de um desamparado Helton Leite.

Os “encarnados” voltaram a nivelar o marcador aos 66’. João Ferreira caiu na área num lance com Laifis - não é claro que haja falta do defesa cipriota - e Pizzi, na conversão do castigo fez o 2-2.