Pedro de Tróia na Lisboa da pandemia, com Salvadora a prenunciar 2021

Nasceu em Coimbra e mudou-se Lisboa em 2008. Depois Logo Se Vê, o seu álbum de estreia a solo depois de encabeçar os Capitães da Areia, foi por ele apresentado como uma “biografia escrita em disco”, que contava a sua vida desde a chegada a Lisboa. E foi com ele, sobretudo a partir dos singles Embaraçado e Nunca falo demais, que se impôs com uma “pop luminosa sobrevoada por nuvens sombrias”, como a classificou Mário Lopes no suplemento Ípsilon do PÚBLICO em Maio, já em plena pandemia.

Agora, Pedro de Tróia despede-se de 2020 com novo videoclipe, do single Salvadora, e um concerto no SBSR.FM Em Sintonia, que decorrerá na Altice Arena, em Lisboa, nos dias 17 e 18 de Dezembro, actuando no dia 18, no Palco Santa Casa, às 18h30. Depois entrará em estúdio para gravar novo álbum a solo, com edição prevista para 2021.

Realizado por Gonçalo Guerra, o videoclipe do single Salvadora, que será lançado no dia 11 de Dezembro mas se antecipa hoje no PÚBLICO, foi, diz-se no texto que o apresenta, “gravado recentemente numa Lisboa em recolher obrigatório, um vídeo que aborda essa mesma cidade deserta, silenciosa e quieta”, tornando-se “também numa reflexão sobre o medo do futuro”. Escreve Pedro de Tróia: “Lisboa deserta. Uma voz que chama. Um coração que confia. É esta a atmosfera revelada no vídeo de Salvadora, filme de natureza descomplicada, que nos conta e canta que o maior encontro pode existir sem se notar. Vale mais sentir sem poder ter. Do que ter sem saber sentir.” E mais adiante: “Tenho medo. Só deixarei de ter quando me esquecer de mim e me deixar levar sem que nada importe. O futuro começa quando dizemos sim a alguém ou a alguma coisa que nos devolva à vida, enquanto se vislumbra a magia de uma promessa resguardada. Uma decisão lúcida, que mais tarde nos resgata da obscuridade.”